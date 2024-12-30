Новоизбранный президент Грузии в день своей инаугурации подписал 'репрессивные' законы: как и за что будут наказывать

Новоизбранный президент Грузии Михеил Кавелашвили в день своей инаугурации подписал целый ряд законов, которые правозащитники считают репрессивными. Эксперты считают, что такие шаги политика направлены на введение в стране дополнительных карательных и антидемократических мер.

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Ряд законов касаются проведения митингов и демонстраций. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Указанные законопроекты грузинский парламент принял 13 декабря в третьем чтении. После инаугурации Кавелашвили подписал законы, одобренные законодательным органом.

Среди законов, подписанных Кавелашвили, есть изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают запрет на ношение покрытий и пиротехники на митингах и ограничение других норм. Также политик подписал законопроект об изменениях в Уголовный кодекс относительно хранения и использования пиротехнической продукции, а также изменение закона о безопасности продукции, которая касается и пиротехники.

Кроме того, подписан закон о полиции, облегчающий некоторым категориям правоохранителей начало работы в МВД. Изменения в законе о государственной защите предусматривают, что Саломе Зурабишвили больше не будет иметь государственной защиты.

Изменения в избирательный кодекс увеличивают долю мажоритарного элемента в муниципалитетах, а поправка в закон о государственной службе, по мнению правозащитников, упрощают увольнение сотрудников по политическим мотивам.

Стоит отметить, что ряд законов начинают действовать уже с 30 декабря 2024 года. Речь идет о запрете использовать пиротехнические изделия и лазеры на митингах, также запрещено закрытие лица маской или любым другим средством.

Организованное перекрытие дороги транспортными средствами или участие в групповом движении при полной занятости проезжей части теперь будет наказываться штрафом и лишением права управления транспортом на срок до одного года.

Напомним, страні Европы призвали Грузию провести новые выборы парламента и президента страны. Также они отметили важность тщательного и беспристрастного расследования нарушений, которые происходили в ходе избирательного процесса.

Ранее сообщалось, что в американский Конгресс собираются представить законопроект, зафиксирующий, что США признают Зурабишвили единственным легитимным президентом Грузии и потребуют перевыборов.

Как сообщал OBOZ.UA, Зурабишвили пригласили на инаугурацию Трампа как "единственного легитимного лидера Грузии".

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