Новоизбранный парламент Грузии назначил выборы президента: когда состоятся и кто будет претендовать на должность

Президентские выборы в Грузии намечены на 14 декабря, а инаугурация нового президента запланирована на 29 декабря. При этом выбирать главу государства впервые будет не население, а Избирательная коллегия.

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Соответствующее решение было принято на заседании парламента голосами 80 депутатов правящей партии "Грузинская мечта". В случае необходимости второй тур состоится также 14 декабря. Об этом информирует "Эхо Кавказа".

Спикер парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что важно провести выборы и инаугурацию до конца года, чтобы срок президентских полномочий составлял пять, а не шесть лет. В то же время обновленный состав правительства будет утвержден на заседании парламента 28 ноября.

Оппозиционный канал "Мтавари" ранее сообщал, что среди возможных кандидатов на пост президента рассматривают главу "Грузинской мечты" Ираклия Гарибашвили и Константина Гамсахурдия, сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.

Напомним, что действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные партии не признают легитимность парламента.

К тому же, эти выборы станут первыми, когда президента Грузии будет избирать не народ, а Избирательная коллегия, которая, согласно Конституции, включает 300 членов: 150 депутатов парламента Грузии, а также представителей Верховных советов Аджарии и Абхазской автономной республики (в изгнании).

В этом году 109 членов Избирательной коллегии, представляющих местные органы самоуправления, будут выдвинуты политическими партиями согласно квотам, определенным Центральной избирательной комиссией. Квоты распределяются с учетом принципа пропорционального географического консульства и результатов местных выборов 2021 года. Окончательный состав коллегии будет утверждать ЦИК.

Вероятно, 61 депутат от оппозиции не будет участвовать в голосовании, поскольку оппозиционные партии не признают легитимность парламента XI созыва. Также неизвестно, присоединятся ли к голосованию представители оппозиции из местных органов власти.

Выдвинуть кандидата на пост президента Грузии могут не менее 30 членов Избирательной коллегии.

Напомним, что 25 ноября новоизбранный парламент Грузии провел первое заседание, на котором присутствовали только представители правящей партии "Грузинская мечта". Между тем, тысячи протестующих, которые требуют новых выборов, собрались под стенами парламента. Четыре прошедшие в парламент оппозиционные партии не участвовали в заседании и называют выборы сфальсифицированными.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, президент Саломе Зурабишвили отказалась признавать результаты парламентских выборов, заявив, что они стали частью "российской спецоперации". В то же время, Центральная избирательная комиссия обвинила президентку и оппозиционные силы в "необоснованных нападениях" на ЦИК и обратилась по этому поводу в прокуратуру.

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