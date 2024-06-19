После всех ритуалов с массовым привлечением подданных, характерных для северокорейской диктатуры, Путин и Ким Чен Ын подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнёрстве".

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Комментируя этот документ, кремлёвский хозяин то и дело возвращался к вопросам военно-технического сотрудничества, поставок Украине западных вооружений и даже сообщил, что договор предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников.

Цель Путина понятна и очевидна. КНДР является крупнейшим хранилищем вооружений советского образца. Ким владеет чудовищным по масштабам арсеналом, в том числе, артиллерийских снарядов, которые нужны Москве для продолжения войны против Украины. Скорее всего, РФ получит и снаряды, и баллистические ракеты.

Что взамен? Взамен, вероятно, деньги и технологии. Иран не побрезговал взять оплату за свои "Шахеды" даже золотыми слитками, и Ким не побрезгует. Но, в отличие от Ирана, КНДР уже обладает ядерной бомбой, и ей нужны технологии производства средств доставки этой бомбы, которыми Москва вполне может поделиться и с этими людоедами. Путин продолжает рушить весь миропорядок, и ценой этому может быть начало самой настоящей ядерной войны.