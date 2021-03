Экс-глава американской разведки анонсировал рассекречивание новых отчетов об НЛО

В США обнародуют отчет о фиксации труднообъяснимых неопознанных летающих объектов в разных уголках мира, поскольку таких случаев было "намного больше", чем известно общественности.

Публикацию документа Пентагоном анонсировал и прокомментировал бывший глава Национальной разведки Джон Рэтклифф в пятницу, 22 марта, передает Business Insider.

"Откровенно говоря, наблюдений намного больше, чем было обнародовано", – сказал сотрудник администрации экс-президента США. Он проработал директором Национальной разведки около восьми месяцев в конце срока Дональда Трампа.

В отчетах, которые уже рассекретили, речь идет об объектах, замеченных пилотами военно-морского флота или военно-воздушных сил, или же на спутниковых снимках, добавил он. Но в новых данных будет намного больше.

"Маневры, которые сложно повторить, поскольку у нас нет таких технологий. Или передвижения на скорости, превышающей звуковой барьер без звукового удара", – пояснил Рэтклифф труднообъяснимую природу этих объектов.

Он подчеркнул, что сообщения об НЛО поступали "во всем мире".

"Когда мы говорим о наблюдениях, я также скажу вам, что это не просто [замечено] или пилотом, или спутником, или разведкой. Обычно у нас есть несколько датчиков, которые подхватывают эти вещи, и поэтому опять же некоторые из них есть просто непонятным явлением", – заявил экс-глава американской разведки.

Сотрудники спецслужб пытаются искать "правдоподобное объяснение" всех неизвестных летающих объектов. Но иногда, как заявил Рэтклифф, его не находится.

"Погода может привести к беспокойству, нарушению зрения. Иногда мы задумываемся, существуют ли у наших противников технологии, которые пошли чуть дальше, чем мы думали, или осознавали. Но бывают случаи, когда мы не имеем хороших объяснений некоторых вещей, которые мы видели", – утверждает бывший глава ведомства.

По словам Рэтклиффа, разведка при его руководстве хотела рассекретить эти данные, но сделать этого не удалось.

Издание напомнило, что за несколько месяцев до заявления Рэтклиффа Пентагон выпустил серию видеозаписей с неизвестными летающими объектами. Тогдашний сенатор Гарри Рейд, который направил 22 миллиона долларов на правительственное расследование НЛО, заявил, что эти материалы – лишь поверхность айсберга.

"США необходимо серьезно и с научной точки зрения взглянуть на это и на любые потенциальные последствия для национальной безопасности. Американский народ заслуживает быть информированным", – написал он тогда в Twitter.

