Самые известные места, где замечали НЛО: топ локаций

Немало таинственных историй ходит вокруг НЛО (неопознанных летающих объектов). Недавно Пентагон признал, что проводит испытания над аномальными обломками неизвестных объектов.

Американский исследователь – Энтони Брагалия, запросил подробную информацию в Разведывательном управлении Министерства обороны США. Как сообщает The Sun, правительство ответило, что ведутся исследования обломков НЛО, которые имеют экстраординарные возможности: могут делать предметы невидимыми или замедлять скорость света.

OBOZREVATEL собрал самые известные места, где были зафиксированы появления НЛО.

США, Розуэлл – 1947 год

В документах ФБР на сайте The Vault описано, что вблизи Нью-Мексико пилот увидел три "летающие тарелки". Через несколько дней фермер в городке Розуэлл нашел на территории поместья обломки странного блестящего металла, их еще тогда назвали неземными. Власти США забрали объекты для исследований.

Италия, Тоскана – 1954 год

Летом 1954 года 10 тысяч фанатов футбола пришли посмотреть на матч известных итальянских клубов Флоренции. В конце второго тайма игра остановилась: болельщики и игроки заметили в небе серебряный свет в форме яйца. В этот день жители Тосканы наблюдали неизвестное явление еще из окрестностей города.

США, побережье Южной Калифорнии – 2004 год

НЛО зафиксировали в 2004 году у побережья Южной Калифорнии. Американский авианосец уловил странные сигналы радаров – это были неизвестные объекты из нескольких групп, которые двигались со скоростью 190 км/час. Впоследствии подобные знаки зафиксировали и другие военные корабли, они наблюдали за объектами через бинокль.

США – Восточное побережье – 2014-2015 год

Странные объекты, которые двигались против ветра, замечали почти каждый день с лета 2014 по март 2015 года на Восточном побережье США. Пилоты ВМС доложили, что НЛО находится на высоте 10 км от земли и может развивать скорость звука. Также военные отметили, что на неизвестном объекте нет двигателей.

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