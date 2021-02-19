Самые известные места, где замечали НЛО: топ локаций

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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1,2 т.
Летающую тарелку смастерили в честь 50-летия 'Розуэлльского инцидента'

Немало таинственных историй ходит вокруг НЛО (неопознанных летающих объектов). Недавно Пентагон признал, что проводит испытания над аномальными обломками неизвестных объектов.

Американский исследователь – Энтони Брагалия, запросил подробную информацию в Разведывательном управлении Министерства обороны США. Как сообщает The Sun, правительство ответило, что ведутся исследования обломков НЛО, которые имеют экстраординарные возможности: могут делать предметы невидимыми или замедлять скорость света.

OBOZREVATEL собрал самые известные места, где были зафиксированы появления НЛО.

США, Розуэлл 1947 год

Майор Джеймс Марсель исследует обломки, которые нашли вблизи Розуэлла.

В документах ФБР на сайте The Vault описано, что вблизи Нью-Мексико пилот увидел три "летающие тарелки". Через несколько дней фермер в городке Розуэлл нашел на территории поместья обломки странного блестящего металла, их еще тогда назвали неземными. Власти США забрали объекты для исследований.

Италия, Тоскана 1954 год

Заголовки итальянских СМИ после появления неизвестного объекта.
Болельщики заходят на стадион, где увидели НЛО.

Летом 1954 года 10 тысяч фанатов футбола пришли посмотреть на матч известных итальянских клубов Флоренции. В конце второго тайма игра остановилась: болельщики и игроки заметили в небе серебряный свет в форме яйца. В этот день жители Тосканы наблюдали неизвестное явление еще из окрестностей города.

США, побережье Южной Калифорнии 2004 год

НЛО появилось на радарах в 2004 году.

НЛО зафиксировали в 2004 году у побережья Южной Калифорнии. Американский авианосец уловил странные сигналы радаров – это были неизвестные объекты из нескольких групп, которые двигались со скоростью 190 км/час. Впоследствии подобные знаки зафиксировали и другие военные корабли, они наблюдали за объектами через бинокль.

США Восточное побережье 2014-2015 год

Странные объекты, которые двигались против ветра, замечали почти каждый день с лета 2014 по март 2015 года на Восточном побережье США. Пилоты ВМС доложили, что НЛО находится на высоте 10 км от земли и может развивать скорость звука. Также военные отметили, что на неизвестном объекте нет двигателей.

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