Ексглава американської розвідки анонсував розсекречення нових звітів про НЛО

У США оприлюднять звіт про фіксацію важкопоясненних невпізнаних літаючих об'єктів у різних куточках світу, оскільки таких випадків було "набагато більше", ніж відомо громадськості.

Публікацію документа Пентагоном анонсував і прокоментував колишній глава Національної розвідки Джон Реткліфф у п'ятницю, 22 березня, передає Business Insider.

"Відверто кажучи, спостережень набагато більше, ніж було оприлюднено", – сказав співробітник адміністрації експрезидента США. Він пропрацював директором Національної розвідки близько восьми місяців у кінці терміну Дональда Трампа.

У звітах, які вже розсекретили, йдеться про об'єкти, помічені пілотами військово-морського флоту або військово-повітряних сил, або ж на супутникових знімках, додав він. Але в нових даних буде набагато більше.

"Маневри, які складно повторити, оскільки в нас немає таких технологій. Або пересування на швидкості, що перевищує звуковий бар'єр без звукового удару", – пояснив Реткліфф природу цих об'єктів, що важко пояснити.

Він підкреслив, що повідомлення про НЛО надходили "по всьому світу".

"Коли ми говоримо про спостереженнях, я також скажу вам, що це не просто [помічено] або пілотом, або супутником, або розвідкою. Зазвичай у нас є кілька датчиків, які підхоплюють ці речі, і тому знову ж деякі з них є просто незрозумілим явищем", – заявив ексглава американської розвідки.

Співробітники спецслужб намагаються шукати "правдоподібне пояснення" всіх невідомих літаючих об'єктів. Але іноді, як заявив Реткліфф, його не виявляється.

"Погода може привести до неспокою, порушення зору. Іноді ми замислюємося, чи існують у наших супротивників технології, які пішли трохи далі, ніж ми думали, чи усвідомлювали. Але бувають випадки, коли ми не маємо хороших пояснень деяких речей, які ми бачили", – стверджує колишній глава відомства.

За словами Реткліфф, розвідка за його керівництва хотіла розсекретити ці дані, але зробити цього не вдалося.

Видання нагадало, що за кілька місяців до заяви Реткліффа Пентагон випустив серію відеозаписів із невідомими літаючими об'єктами. Тодішній сенатор Гаррі Рейд, який направив 22 мільйони доларів на урядове розслідування НЛО, заявив, що ці матеріали – лише поверхня айсберга.

"США необхідно серйозно та з наукової точки зору поглянути на це й на будь-які потенційні наслідки для національної безпеки. Американський народ заслуговує бути поінформованим", – написав він тоді у Twitter.

I'm glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The US needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u

Wow. Maria Bartiromo gets former DNI John Ratcliffe to talk about UFOs ahead a deadline for the government to disclose what it knows about them ...



"Usually we have multiple sensors that are picking up these things ... there is actually quite a few more than have been made public " pic.twitter.com/qu4VlzrZw1