Американский пилот заявил, что увидел НЛО над пассажирским самолетом. Аудио

Пилот из США заявил, что над пассажирским самолетом, которым он управлял, якобы пролетел неопознанный объект.

Об инциденте он сообщил по рации во время перелета, сказано в блоге радиоперехватчика Стива Дугласа Deep Black Horizon. Последний утверждает, что ему удалось получить настоящий разговор пилота (чтобы послушать аудиозапись, доскролльте страницу до конца).

Известно, что коммерческий лайнер Airbus A320 компании American Airlines, с которым случилось странное происшествие, следовал из Цинциннати в Финикс.

"У вас есть здесь какие-нибудь цели? У нас что-то пролетело прямо над нами", – сказал якобы пилот самолета на аудио.

Во время того, как мужчина заметил что-то в небе, пассажирский самолет находился над северо-восточным углом Нью-Мексико. Он пролетал на высоте около 11 тысяч метров.

По словам мужчины, скорость, с которой двигался объект, была очень высокой.

"Мне неприятно это говорить... Оно выглядело как длинный цилиндрический объект, который почти походил на какую-то крылатую ракету. Очень быстро двигался прямо над нами", – говорил также пилот на записи.

Подчеркнем: подлинность аудио и сделанных заявлений американца не подтверждена.

Напомним, Пентагон признал, что проводит испытания с обломками неопознанных летающих объектов. Кроме того, в Соединенных Штатах рассекретили файлы, которые Центральное разведывательное управление собирало о НЛО.

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