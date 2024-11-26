'Никто не может быть выше закона': Бербок не исключила арест Нетаньяху на территории Германии

Германия исполнит ордер Международного уголовного суда, выданного на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Если он окажется на территории Германии, его могут задержать.

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Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет DW. Она добавила, что никто не может быть выше закона.

В кулуарах встречи министров иностранных дел "Группы семи" в понедельник, 25 ноября, Бербок отметила, что не исключает возможного ареста Нетаньяху на территории Германии на основании ордера Международного уголовного суда. Она считает, что такой ордер МКС не выдавал бы безосновательно.

"Федеральное правительство придерживается закона, ведь никто не может быть выше закона... Действует независимость судебной власти, которая в данном случае пришла к выводу, что достаточно доказательств для того, чтобы сделать этот шаг сейчас", – сказала глава немецкого внешнеполитического ведомства.

На встрече, во время которой прозвучало это заявление, министры стран G7 обсуждали последствия решения МКС по Нетаньяху с целью выработать общую позицию по аресту премьера Израиля в случае его выезда за границу.

DW добавляет, что Италия, которая сейчас председательствует в "Группе семи", сейчас готовит формулировку, которая устроила бы все государства-члены.

"Мы хотим договориться с другими странами G7, чтобы у нас была общая позиция. Это тоже политический вопрос, а не только вопрос правосудия", – подчеркнул министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

26 ноября встреча министров G7 продолжается.

Напомним, 21 ноября МКС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта "за преступления против человечности и военные преступления, совершенные в период по меньшей мере с 8 октября 2023 года по меньшей мере 20 мая 2024 года".

Досудебная палата Международного уголовного суда считает, что есть основания полагать, что Нетаньяху и Галлант сознательно лишали гражданское население Газа жизненно необходимых ресурсов, таких как еда, вода, лекарства, медицинское оборудование, топливо и электроэнергия.

Им грозит уголовная ответственность за, по мнению МКС, совершенные военные преступления, включая использование голода как метода ведения войны, и преступления против человечности, включая убийства, преследования и другие бесчеловечные действия. Также они могут предстать перед судом в качестве гражданских начальников за умышленные атаки на гражданское население.

В Израиле решение МКС назвали "темным днем для справедливости, посмешищем". Так на ордер на арест Нетаньяху и Галланта отреагировал президент Израиля Герцог.

Между тем, некоторые страны уже подтвердили готовность выполнить ордер МКС в случае появления Нетаньяху на их территории. В частности, такую готовность засвидетельствовали Великобритания и Канада.

А вот в США, не присоединившихся к Римскому уставу, "принципиально отвергают" ордера МКС. В Вашингтоне считают, что Международный уголовный суд "не имеет юрисдикции в этом вопросе", и обсуждают дальнейшие шаги с Израилем и партнерами.

А президент США Джо Байден назвал возмутительными эти ордера и заявил, что между израильским руководством и ХАМАС нельзя ставить знак равенства, как это сделал МКС.