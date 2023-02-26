Никогда не признаем попытку аннексии Крыма и областей Украины, РФ должна вывести войска – Крымская платформа

Страны-участники Крымской платформы заявили, что никогда не признают попытку незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Также они не признают незаконную попытку аннексии Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины.

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Об этом говорится в совместном заявлении участников международной Крымской платформы по случаю Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Государственный департамент США сделал аналогичное заявление.

"Никогда не признаем попытку незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, что грубо нарушает международное право, включая Устав ООН и представляет прямую угрозу международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка", – говорится в заявлении Крымской платформы.

Также в заявлении подтверждается осуждение и непризнание проведенных Российской Федерацией незаконных так называемых "референдумов" в оккупированных ею регионах, включая организованное в Крыму в 2014 году.

"Призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить боевые действия и насилие, а также призываем к немедленному, полному и безоговорочному выводу всех ее сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым", – отмечается в заявлении.

Как известно, в состав Международной Крымской платформы входят: ЕС, Совет Европы, Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, ГУАМ, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Либерия, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия Черногория, Швеция, Япония.

Государственный департамент США в своем заявлении также отметил, что не признавал и никогда не признает заявления России об аннексии Крыма, а также поприветствовал усилия Крымской платформы, напоминающей миру об оккупации полуострова.

"Девять лет назад Россия вторглась в Украину и захватила Крым, что является нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты приветствуют усилия Крымской платформы, которая сосредотачивает внимание мирового сообщества на продолжении российской оккупации. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают заявленную Россией аннексию полуострова. Крым – это Украина", – отметили в Госдепартаменте США.

Напомним, начиная с 2020 года, в Украине ежегодно 26 февраля отмечается День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Именно в этот день в 2014 году у здания парламента Крыма жители Симферополя организовали митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

26 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина непременно вернет временно оккупированный Крым и восстановит мир. Он выразил уверенность, что сине-желтое знамя снова взвеется над каждым уголком нашей страны.

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