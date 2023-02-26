Зеленский в День крымского сопротивления: вернув Крым, мы восстановим мир

В День сопротивления Крыма российской оккупации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полуостров, временно контролируемый захватчиками, снова будет свободным. Он высказал уверенность, что сине-желтый флаг снова будет развеваться над каждым уголком нашей страны.

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На своем официальном Telegram-канале Зеленский поделился фотографиями знакового митинга патриотов под стенами крымского парламента в Симферополе 26 февраля 2014 года. Тогда жители полуострова высказали свое несогласие с проведением в Крыму незаконного "референдума", организованного страной-оккупантом Россией.

"9 лет назад российская агрессия началась из Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", – заявил президент.

На крымскотатарском языке он написал Qırım serbest olacaq, что означает "Крым будет свободным".

Напомним, что День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя был установлен указом президента Зеленского от 26 февраля-2020. Именно в этот день в 2014 году у здания парламента жители Симферополя организовали митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

Под стены Верховной Рады АРК, по разным оценкам, вышли от 10 до 20 тысяч патриотов. Так, по воспоминаниям лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, одних только крымских татар было около 12 тысяч человек.

В то же время у парламента собрались от 2 до 4 тысяч представителей пророссийских сил. Митингующих отделяла друг от друга милиция, но без стычек не обошлось. Два человека погибли.

Из-за протеста сессию парламента в Симферополе перенесли с 26 на 27 февраля. В захваченном российскими военными здании, под кураторством сотрудников спецслужб РФ депутаты проголосовали за проведение "референдума", который впоследствии стал основанием для незаконной аннексии Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спустя долгие годы оккупации Крыма российские захватчики не прекращают жесткие репрессии и преследования украинцев на временно оккупированном полуострове. В настоящее время РФ незаконно содержит в тюрьмах 180 политзаключенных, 116 из них – крымские татары.

– Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что у Украины есть планы по деоккупации полуострова Крым.

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