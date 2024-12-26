'Бизнес немедленно удвоился бы': Трамп пообещал гражданам Канады снижение налогов более чем на 60%, если страна станет частью США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп продолжает продвигать свою идею о присоединении Канады к Америке как 51-го штата. Теперь за такое решение он обещает гражданам соседней страны снижение налогов более чем на 60%.

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Кроме того, республиканец в очередной раз заговорил об острове Гренландия, который находится в управлении Дании. Мысли политик изложил в своей соцсети Truth Social.

"Налоги для граждан слишком высоки, но если бы Канада стала нашим 51-м штатом, их налоги были бы сокращены более чем на 60%, их бизнес немедленно удвоился бы, и они имели бы военную защиту, которой не имеет ни одна другая страна в мире", – высказался Трамп.

Также он выдал, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для целей национальной безопасности. По его мнению, жители острова якобы и сами хотят быть в подчинении США.

"И мы там будем!" – заявил новоизбранный американский лидер.

Еще он вспомнил о Панамском канале, заявляя, что Штаты вкладывали миллиарды долларов в его ремонт, а им "с любовью, но незаконно" руководят "замечательные солдаты Китая".

Напомним, что Америка взяла на себя проект по строительству Панамского канала, заработавшего в 1914 году. В нем приняли участие более 75 тысяч рабочих, из которых по меньшей мере 27,5 тысячи погибли из-за обвалов и эпидемий. В 1977-м президент США Джимми Картер договорился предоставить Панаме частичный контроль над каналом, однако совместный контроль действовал еще до 1999 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что Канаде "стоит стать 51-м штатом" США, если 25% торговых пошлин Вашингтона "убьют" канадскую экономику. Он сказал это на встрече с канадским премьером Джастином Трюдо, о чем тот, по данным СМИ, "нервно рассмеялся".

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