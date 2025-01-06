Джастин Трюдо объявил об отставке с должности премьера Канады и главы Либеральной партии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что покинет пост главы Либеральной партии Канады, но в отставку уйдет только после избрания нового лидера либералов. Политик отметил, что решение принято на фоне давления со стороны однопартийцев, обеспокоенных плохими результатами последних опросов.

Видео дня

Об этом пишет Deutsche Welle. Издание ссылается на заявление Трюдо, которое он сделал в понедельник, 6 января, накануне национального партийного собрания, назначенною на среду.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал этот шаг на фоне роста разногласий в его Либеральной партии.

Он сообщил, что остается премьером до избрания нового лидера партии, а процесс смены руководства уже запущен. Кроме того, премьер объявил о приостановке работы парламента до 24 марта.

Джастин Трюдо занимал должность с ноября 2015 года, став одним из самых длинно правящих премьеров в истории Канады. Однако в последнее время его правительство представало перед трудностями: ростом цен, дефицитом жилья и рядом политических кризисов. В частности, в прошлом декабре министерша финансов Христя Фриланд ушла в отставку из-за разногласий по экономической политике.

Аналитики прогнозируют победу Консервативной партии на будущих выборах, которые состоятся позже этого года. Ее лидер, Пьер Пуальев, может стать следующим премьером Канады. Канады. Сам Трюдо признал, что видит альтернативный путь развития страны, предложенный Пуальевым, но назвал его неправильным для Канады.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо готовится объявить о своей отставке с поста главы Либеральной партии после девяти лет у власти. По данным СМИ, политик намерен это сделать до встречи членов фракции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!