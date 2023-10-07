'Нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору': Зеленский отреагировал на атаки ХАМАС по Израилю

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на террористические атаки ХАМАС по Израилю. Глава государства заявил, что нигде в мире нельзя давать никакого шанса террору.

Зеленский отметил, что террор всегда является преступлением не просто против одной страны или ее конкретных жертв, а против человечности и всего мира. Об этом президент заявил в своем Telegram.

По словам президента, мир должен быть объединен и солидарен, чтобы террор никогда и нигде не пытался покорить или сломать жизнь. Также Зеленский заявил, что право Израиля на защиту не подлежит сомнению.

"Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть выяснены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", – заявил Зеленский.

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Также президент обратился к гражданам Украины, которые находятся в зоне опасности. Зеленский отметил, что люди должны внимательно следовать инструкциям сил безопасности на месте и следить за информацией.

"Пожалуйста, берегите себя! МИД Украины и наше посольство в Израиле готовы помочь в любой ситуации. Создан оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле. Если вы нуждаетесь в помощи, пожалуйста, немедленно обращайтесь любым способом, который вам доступен, в любое наше дипломатическое или консульское представительство", – написал президент.

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Ранее сообщалось, что командующий террористическим движением ХАМАС Мохаммад Дейф назвал обстрелы и проникновение в Израиль "днем великой революции". Он призвал израильских арабов браться за оружие и присоединяться к боевикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2023 Израиль провел масштабную военную операцию. Был нанесен самый большой с 2002 года удар по палестинскому городу Дженин. Израильская армия применила ракеты, а также вертолеты и беспилотники. В операции было задействовано около 150 броневиков, было привлечено около тысячи солдат элитного спецподразделения и армии, разведки, полиции и пограничной службы.

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