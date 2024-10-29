Нетаньяху заявил о готовности к короткому перемирию в секторе Газа: при каких условиях это возможно

Официальные лица Израиля "открыты" для переговоров о краткосрочном перемирии с террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа. Прекращение огня с обеих сторон на 48 часов также предполагает двусторонний обмен заложниками.

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О готовности к переговорам сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако, как сообщает Bloomberg, соответствующее сообщение о готовности к переговорам от представителей ХАМАС еще не получено.

Нетаньяху заявил об открытости его страны к переговорам, "чтобы освободить небольшое количество заложников", уже после встречи переговорных групп в Дохе, Катар. Группы представителей Катара, Израиля и США встречались вчера и обсуждали "возможность возобновления переговоров о прекращении огня", которые прекратил ХАМАС после ликвидации лидера террористов Синвара.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил двухдневное прекращение огня между военными Израиля и боевиками ХАМАС в секторе Газа для освобождения некоторых заложников. Согласно его плану, соглашение предполагало бы освобождение четырех заложников, содержащихся в секторе Газа, а также нескольких палестинских заключенных.

Однако офис Нетаньяху отмечает, что израильский премьер еще не получил такого предложения официально.

"Израиль не получал предложения об освобождении четырех заложников в обмен на 48-часовое прекращение огня в Газ. Если бы такое предложение поступило, премьер-министр принял бы его немедленно", – подчеркнули у Нетаньяху.

Сам премьер на соответствующий вопрос израильского вещателя отметил, что в настоящее время переговорщики в Дохе "стараются достичь соглашения об освобождении нескольких заложников в обмен на несколько дней покоя".

В плену ХАМАСа остаются около сотни израильских заложников. В последний раз стороны обменяли несколько таких заложников на палестинских заключенных во время кратковременного перемирия в конце ноября прошлого года.

Ранее и сообщалось, что Израиль может обменять на заложников тело убитого главари ХАМАС Яхьи Синвара. Его тело было доставлено в секретное место в Израиле. В Иерусалиме и Вашингтоне выразили осторожный оптимизм по поводу того, что смерть Синвара может ускорить освобождение заложников.