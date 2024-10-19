Израиль может обменять тело Яхьи Снивара на заложников

После ликвидации главаря террористической организации ХАМАС Яхьи Снивара его тело доставили в секретное место в Израиле. В Иерусалиме и Вашингтоне выразили осторожный оптимизм относительно того, что смерть Синвара может ускорить освобождение заложников.

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В свою очередь палестинские террористы утверждают, что заложники не будут освобождены до тех пор, пока не закончится война и Израиль полностью не выведет свои войска из Газы. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам израильского дипломатического источника, если ХАМАС захочет обменять останки Яхьи Синвара на заложников, Израиль готов рассмотреть такую сделку. Стоит отметить, что если ХАМАС вернёт останки главаря группировки, то его могила станет объектом поклонения.

По сообщениям СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел консультации о будущем войны в Газе после ликвидации Синвара. В то же время Белый дом заявил, что давно зашедшие в тупик переговоры о перемирии и освобождении заложников пока не возобновлены.

Израильский чиновник также предупредил, что брат Синвара и возможный преемник Мухаммед был не меньшим сторонником жесткой линии, чем убитый главарь террористов. Он предположил, что Израиль мог бы заключать более мелкие сделки о заложниках с разрозненными фракциями ХАМАС, если в ближайшее время не будет сформировано центральное руководство.

По данным израильской общественной телерадиокомпании Kan, высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что смерть Синвара окажет большое влияние на правящую в Газе террористическую группировку, которая теперь сталкивается с "новым этапом". Другие источники сообщили, что с уходом Синвара решения ХАМАС теперь будут приниматься лидерами за рубежом, что также может ускорить давно зашедшие в тупик переговоры о прекращении огня и освобождении заложников.

Напомним, накануне в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера ХАМАС Синвара, а израильские СМИ опубликовали фото мертвого мужчины, убитого в результате взрыва. По многим внешним признакам он очень похож на Синвара. Впоследствии ДНК-экспертиза подтвердила, что ликвидирован именно главарь ХАМАС.