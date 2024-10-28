Египет впервые публично предложил установить двухдневную остановку огня в Секторе Газа: что известно

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси предложил двухдневное прекращение огня между ЦАХАЛ и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газы для освобождения некоторых заложников. Согласно его плану, сделка предусматривала бы освобождение четырех заложников, удерживаемых в секторе Газа, а также "нескольких палестинских заключенных".

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Об этом сообщило сообщает Associated Press в воскресенье, 27 октября. Это первый случай, когда президент Египта публично предложил подобный план. Ни Израиль, ни ХАМАС на предложение пока не ответили.

Кроме того, инициатива ас-Сиси предполагает, что за время перемирия в сектор Газы доставят гуманитарную помощь.

По его словам, предложение нацелено на то, чтобы "продвинуть ситуацию вперед". Президент также добавил, что после вступления в силу двухдневного прекращения огня переговоры продолжатся, чтобы сделать его постоянным.

Агентство пишет, что перемирия между ЦАХАЛ и ХАМАС в секторе Газы не было в течение 11 месяцев с момента недельного перерыва в боевых действиях в ноябре, в ходе которого 105 заложников были освобождены в обмен на 240 палестинских заключенных.

Ранее израильские СМИ писали, что Израиль может обменять тело главаря ХАМАС Яхьи Синвара, который был убит 17 октября в результате авиаудара ЦАХАЛ в секторе Газы, на заложников. Его тело доставили в секретное место в Израиле. В Иерусалиме и Вашингтоне выразили осторожный оптимизм относительно того, что смерть Синвара может ускорить освобождение заложников.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство ХАМАС во время подготовки атаки на Израиль 7 октября 2023 пыталось убедить ливанскую "Хезболлу" и Иран принять участие в нападении. Атаку хотели осуществить еще в 2022 году, но отложили планы, пытаясь заручиться поддержкой союзников.