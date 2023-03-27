Нетаньяху уволил министра обороны Израиля, который критиковал судебную реформу правительства: в Тель-Авиве начались протесты. Фото

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил Йоава Галланта, который раскритиковал скандальную судебную реформу, с должности министра обороны. После этого протесты в стране вспыхнули с новой силой – на митинг в Тель-Авиве вышли тысячи людей.

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Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщило издание The Jerusalem Post. Теперь у Нетаньяху есть 48 часов, чтобы назначить нового главу оборонного ведомства.

Днем ранее Галлант публично раскритиковал правительственные реформы судебной системы, заявив, что "законодательный процесс должен быть остановлен".

Он сказал, что в этом вопросе необходим диалог с оппозицией, тем более, что в стране проходят митинги, что, по словам экс-министра, представляют угрозу безопасности страны. Политик добавил, что военнослужащие Армии обороны Израиля также протестовали против реформ. "В целях безопасности Израиля ради наших сыновей и дочерей законодательный процесс должен быть остановлен в это время", – сказал Галлант.

После известия об отстранении с должности, Галлант на своем канале в Twitter написал: "Безопасность государства Израиль всегда была и остается миссией моей жизни".

В то же время в знак протеста против решения Нетаньяху в отставку подал генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир.

"Политическая ситуация в Израиле достигла критического момента. Сегодняшнее опасное решение уволить министра обороны убедило меня в том, что дальше не могу представлять это правительство", – объяснил свое решение дипломат.

Как пишет издание, тысячи израильтян по всей стране на протяжении всего дня выходили на улицы после того, как Нетаньяху уволил Галланта. По данным СМИ, в акциях протеста по всему Израилю участвуют от 600 тыс. до 700 тыс. человек.

Согласно заявлению полиции, тысячи протестующих в Тель-Авиве нарушили движение транспорта, поджигая шины и устанавливая барьеры, камни и железо на дороге.

Несколько основных улиц города были заблокированы и перекрыты. Кроме того, около тысячи протестующих собрались на улице Азза в Иерусалиме, где находится официальная резиденция Нетаньяху. Протестующие хотели попасть к дому премьер-министра, но правоохранители их оттеснили, применив водометы.

В то же время около 2500 протестующих вышли на протест в городе Хайфа. Около 300 человек собрались возле дома Галланта, чтобы выразить поддержку уволенному политику.

Протестующие также собирались около дома министра национальной безопасности, министра сельского хозяйства и развития сельских районов, министра туризма, министра по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом и нескольких депутатов Кнессета.

Отметим, что план израильского правительства по усилению своего контроля над судебной системой спровоцировал самое большое движение протеста в стране. Суть реформы заключается в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций.

Таким образом любое вето можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Сейчас же Верховный суд осуществляет контроль за действиями правительства и может заблокировать принятие законов, которые посчитает неправомерными.

Критики закона говорят, что это приведет к диктатуре в стране. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал Нетаньяху достичь компромисса с оппонентами и отсрочить противоречивую судебную реформу, однако правительство все равно представило ее в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в Израиле протестующие заперли жену премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Сару в парикмахерской. Таким образом сотни человек попытались выразить свой протест против судебной реформы.