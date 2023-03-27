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Нетаньяху уволил министра обороны Израиля, который критиковал судебную реформу правительства: в Тель-Авиве начались протесты. Фото

Ольга Липич
Мир
3 минуты
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Нетаньяху уволил министра обороны Израиля, который критиковал судебную реформу правительства: в Тель-Авиве начались протесты. Фото

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил Йоава Галланта, который раскритиковал скандальную судебную реформу, с должности министра обороны. После этого протесты в стране вспыхнули с новой силой – на митинг в Тель-Авиве вышли тысячи людей.

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Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщило издание The Jerusalem Post. Теперь у Нетаньяху есть 48 часов, чтобы назначить нового главу оборонного ведомства.

Днем ранее Галлант публично раскритиковал правительственные реформы судебной системы, заявив, что "законодательный процесс должен быть остановлен".

Нетаньяху уволил министра обороны Израиля, который критиковал судебную реформу правительства: в Тель-Авиве начались протесты. Фото

Он сказал, что в этом вопросе необходим диалог с оппозицией, тем более, что в стране проходят митинги, что, по словам экс-министра, представляют угрозу безопасности страны. Политик добавил, что военнослужащие Армии обороны Израиля также протестовали против реформ. "В целях безопасности Израиля ради наших сыновей и дочерей законодательный процесс должен быть остановлен в это время", – сказал Галлант.

После известия об отстранении с должности, Галлант на своем канале в Twitter написал: "Безопасность государства Израиль всегда была и остается миссией моей жизни".

В то же время в знак протеста против решения Нетаньяху в отставку подал генконсул Израиля в Нью-Йорке Асаф Замир.

"Политическая ситуация в Израиле достигла критического момента. Сегодняшнее опасное решение уволить министра обороны убедило меня в том, что дальше не могу представлять это правительство", – объяснил свое решение дипломат.

Как пишет издание, тысячи израильтян по всей стране на протяжении всего дня выходили на улицы после того, как Нетаньяху уволил Галланта. По данным СМИ, в акциях протеста по всему Израилю участвуют от 600 тыс. до 700 тыс. человек.

Согласно заявлению полиции, тысячи протестующих в Тель-Авиве нарушили движение транспорта, поджигая шины и устанавливая барьеры, камни и железо на дороге.

Нетаньяху уволил министра обороны Израиля, который критиковал судебную реформу правительства: в Тель-Авиве начались протесты. Фото
Нетаньяху уволил министра обороны Израиля, который критиковал судебную реформу правительства: в Тель-Авиве начались протесты. Фото

Несколько основных улиц города были заблокированы и перекрыты. Кроме того, около тысячи протестующих собрались на улице Азза в Иерусалиме, где находится официальная резиденция Нетаньяху. Протестующие хотели попасть к дому премьер-министра, но правоохранители их оттеснили, применив водометы.

В то же время около 2500 протестующих вышли на протест в городе Хайфа. Около 300 человек собрались возле дома Галланта, чтобы выразить поддержку уволенному политику.

Протестующие также собирались около дома министра национальной безопасности, министра сельского хозяйства и развития сельских районов, министра туризма, министра по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом и нескольких депутатов Кнессета.

Нетаньяху уволил министра обороны Израиля, который критиковал судебную реформу правительства: в Тель-Авиве начались протесты. Фото

Отметим, что план израильского правительства по усилению своего контроля над судебной системой спровоцировал самое большое движение протеста в стране. Суть реформы заключается в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций.

Таким образом любое вето можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос. Сейчас же Верховный суд осуществляет контроль за действиями правительства и может заблокировать принятие законов, которые посчитает неправомерными.

Критики закона говорят, что это приведет к диктатуре в стране. Президент Израиля Ицхак Герцог призвал Нетаньяху достичь компромисса с оппонентами и отсрочить противоречивую судебную реформу, однако правительство все равно представило ее в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в Израиле протестующие заперли жену премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Сару в парикмахерской. Таким образом сотни человек попытались выразить свой протест против судебной реформы.

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