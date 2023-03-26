В Израиле сотни тысяч протестующих вышли на улицы из-за судебной реформы: их разгоняли водометами

В Израиле вспыхнул очередной протест. Сотни тысяч митингующих вышли на улицы из-за судебной реформы, которую продвигает премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Людей разгоняли водометами.

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Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что принятие реформы представляет угрозу национальной безопасности (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Против реформы выступил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Он призвал правительство приостановить принятие правительственного проекта, так как, по его мнению, ожесточенный спор вокруг нее представляет угрозу национальной безопасности.

"Раскол проникает в армию и оборонные институты – это явная, непосредственная и реальная угроза безопасности Израиля", – заявил чиновник.

Он также обратился к правительственной коалиции с призывом провести диалог с оппозицией и выждать время, пока парламент соберется после каникул в следующем месяце, прежде чем продвигать реформу дальше.

"Ради безопасности Израиля, ради наших сыновей и дочерей законодательный процесс должен быть остановлен на данный момент", – сказал Галлант.

Стоит отметить, что Галлант стал первым министром правительства Биньямина Нетаньяху, который высказался против реформы и встал на сторону народа, а не премьер-министра.

Желание усилить контроль над судебной системой вызвало наибольшее протестное движение в истории Израиля и спровоцировало серьезный национальный кризис. В том числе и предупреждение президента о гражданской войне.

Когда 25 марта десятки тысяч протестующих вышли на улицы, полиция применила к ним. Несмотря на это, люди продолжали выкрикивать слово "Позор!", свистели и размахивали израильскими флагами. Марш прошел по шоссе Аялон в Тель-Авиве.

Против судебной реформы выступили также экс-премьер-министры и чиновники обороны, лидеры высокотехнологичного бизнеса, генеральный прокурор Израиля и американские евреи. Позже этот список добавила и армия Израиля, которая считается самым популярном и уважаемым институтом страны. Резервисты начали угрожать уволиться с добровольной службы.

В то же время, вопреки этому, правительство приняло ключевую часть реформы, ратифицировав закон о дееспособности главы правительства, который ограничивает обстоятельства, при которых премьер-министр может быть отстранен от должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле не утихают антиправительственные протесты. В субботу, 4 февраля, десятки тысяч израильтян собрались на еженедельную демонстрацию. Народ считает, что реформа угрожает демократическим ценностям Израиля.