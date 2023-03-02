В Израиле сотни протестующих заблокировали жену Нетаньяху в парикмахерской: на место вызвали силовиков. Фото и видео

В Израиле протестующие заперли жену премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Сару в парикмахерской. Таким образом сотни человек попытались выразить свой протест против судебной реформы.

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Супруга главы правительства была заперта в парикмахерской несколько часов, и только благодаря вмешательству сотни полицейских ее освободили. Об этом сообщает издание Jewish News Syndicate (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел после того, как протестующие узнали Сару Нетаньяху, входившую в парикмахерскую. Сотни людей собрались на месте происшествия. Митингующие скандировали "Позор!" и не позволяли ей выйти из заведения.

На место оперативно прибыла полиция, которая сначала заблокировала вход в парикмахерскую, где находилась жена премьер-министра. Чтобы не допустить протестующих к Саре Нетаньяху, были вызваны конные офицеры для укрепления периметра.

В результате между правоохранителями и протестующими возникли потасовки. Силовикам удалось безопасно эвакуировать жену главы правительства около 23:00.

В свою очередь, премьер-министр Нетаньяху осудил поведение протестующих. В своем Twitter он написал, что анархистские активисты под руководством лидера оппозиции Яира Лапида продолжают переходить "красные линии". Также глава правительства призвал Лапида и оппозицию немедленно прекратить подобные действия и осудить беспрецедентный поступок, произошедший с его женой.

"Сара, моя любимая жена, рад, что ты вернулась домой целой и невредимой. Анархия должна прекратиться – она ​​может стоить жизни", – написал премьер и опубликовал фотографию с женой.

Примечательно, что в Израиле вспыхнули акции протеста против судебной реформы правительства Нетаньяху. Тысячи граждан считают, что данные изменения нарушат независимость судов и подвергнут угрозе израильскую демократию.

Напомним, после произошедших 27 и 28 января терактов в Иерусалиме в Израиле заговорили о необходимости увеличения количества разрешений на оружие для гражданских лиц. В частности, такую идею поддерживает министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху официально стал премьер-министром Израиля 29 декабря 2022 года. Он принял присягу и начал свой шестой срок в должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле министерский комитет по законодательным вопросам 26 февраля предварительно одобрил документ, предлагающий ввести смертную казнь за террористические акты против граждан. Проект закона еще не принят окончательно, политики будут обсуждать его текст, прежде чем вынести на новое голосование.

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