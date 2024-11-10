Нетаньяху похвастал, что уже трижды за последние дни общался с Трампом: какие темы обсудили

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за последние несколько дней он трижды беседовал с победителем президентских выборов в США республиканцем Дональдом Трампом. По словам израильского лидера, это были "хорошие и очень важные разговоры".

Видео дня

Соответствующее заяление Нетаньяху сделал на брифинге в воскресенье, 10 ноября. Видео выступления было опубликовано на официальных страницах политика в соцсетях.

В частности, премьер Израиля заявил, что на днях три раза контактировал с Трампом.

"В последние дни я трижды общался с избранным президентои Дональдом Трампом. Это были хорошие и очень важные разговоры, направленные на еще большее укрепление союза между Израилем и США", – рассказал Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль и Соединенные Штаты имеют единую позицию относительно угрозы, исходящей от Ирана.

"Мы сходимся во взглядах на иранскую угрозу во всех ее проявлениях и ту ​​опасность, которую она представляет. Мы также видим большие возможности, которые открываются перед Израилем в области достижения мира и его расширения, а также в других областях", – сказал глава израильского правительства.

Как сообщал OBOZ, 5 ноября Нетаньяху заявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта, который занимал этот пост с 29 декабря 2022 года. Преьер пояснил этот шаг отсутствием взаимного доверия.

Галант в свою очередь назвал три причины: позиция относительно уклонистов от мобилизации, возвращения заложников и необходимость извлечь уроки после массированной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

По данным западных СМИ, Иран в ответ на недавние атаки атаки готовит мощный удар по Израилю. Власти в Тегеране угрожают "уничтожить все одной операцией", поскольку израильский удар оказался слишком сокрушительным, чтобы его проигнорировать. В настоящее время иранское командование готовит для атак список из десятков целей в Израиле.

26 октября Израиль нанес авиаудары по иранской провинции Хузестан и неподалеку от Тегерана, атаке подверглись заводы по производству ракет и ПВО. В Израиле назвали атаку "ответом на месяцы непрерывных нападений", а Тегеран пригрозил зеркальным ответом. По словам Нетаньяху, "теперь у Израиля больше свободы действий в Иране, чем когда-либо прежде".

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