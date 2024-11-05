Нетаньяху уволил Галанта и назначил нового министра обороны: что происходит

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 ноября принял решение уволить главу Министерства обороны Йоава Галланта. Его должность получит Исраэль Кац, который возглавлял Министерство иностранных дел страны.

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Глава израильского правительства пояснил это отсутствием взаимного доверия. Пресс-служба премьера опубликовала краткий текст, в котором Нетаньяху сообщил Галланту: "Ваши полномочия закончатся через 48 часов с момента получения этого письма".

"Я хотел бы поблагодарить вас за вашу службу на посту министра обороны", – сказано в конце сообщения.

Вместо Галланта во главе МИД Израиля станет Гидеон Саар.

В видеообращении Нетаньяху раскрыл детали кадровых перестановок: "К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину".

Премьер обвинил Галланта в том, что тот принял решения и сделал заявления, которые противоречили решениям Кабинета министров. Более того, он сделал намек на косвенную помощь теперь уже бывшего руководителя МО врагам Израиля.

"Я предпринял много попыток преодолеть эти разрывы, но они продолжали расширяться... Они также стали известны общественности неприемлемым образом, и, что еще хуже, они стали известны врагу – наши враги наслаждались этим и извлекали из этого большую выгоду", – сказал Нетаньяху.

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