Закон об уклонистах и освобождение заложников: Галант назвал разногласия с Нетаньяху, из-за которых его уволили

После внезапного увольнения премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что это случилось по трем причинам. Это его позиция касательно разделения бремени обороны, возвращения заложников и необходимости извлечь уроки с помощью расследования госкомиссией массированной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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Об этом глава МО, которому дали двое суток на завершение полномочий, сказал на пресс-конференции 5 ноября. "Я дал понять Нетаньяху, что мой приоритет был и остается прежним – сначала государство и армия, а уже потом все остальное", – эмоционально заверил он.

По мнению министра, первая причина его увольнения – это убеждение, что каждый, кто достиг призывного возраста, обязан служить в ЦАХАЛ. Он объяснил: это вопрос существования и будущего страны. В ближайшие годы Израиль столкнется с новыми вызовами, и нужно быть в готовности, чтобы ответить.

"В этих обстоятельствах выбора нет. Каждый должен служить в Армии обороны Израиля и участвовать в миссии по защите Израиля", – сказал он.

Поэтому Галант выступил против закона, освобождающего ультраортодоксальную молодежь от службы. Он назвал предлагаемый документ "дискриминационным и коррупционным".

Второй пункт – возвращение заложников. Галлант настаивает на том, что необходимо как можно быстрее вернуть похищенных израильтян домой. Это возможно, пусть и с болезненными компромиссами. То есть глава МО намекнул, что был бы готов на некий формат сделки.

Третий спорный вопрос, по словам Галанта, касается создания государственной комиссии. Он хотел бы, чтобы уполномоченная структура докопалась до истины событий 7 октября 2023 года, чтобы извлечь военные и политические уроки ради безопасности страны.

"Решение об отставке последовало после ряда беспрецедентных достижений в истории государства", – заключил Галант.

Добавим: глава оппозиции Яир Лапид так отреагировал на вынужденную отставку министра обороны:

"Увольнение Галанта в разгар войны – это безумие. Нетаньяху продает безопасность Израиля и бойцов ЦАХАЛ ради позорного политического выживания. Ультраправое правительство предпочитает уклонистов тем, кто служит в армии. Я призываю членов партии "Еш Атид" и всех сионистов-патриотов выйти сегодня вечером на улицы в знак протеста".

Как сообщал OBOZ.UA, об увольнении Галанта, который был министром обороны Израиля с 29 декабря 2022 года, Нетаньяху сообщил 5 ноября. Он пояснил этот шаг отсутствием взаимного доверия, которое в последнее время усугубилось еще сильнее.

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