В Иране заявили о подготовке 'сокрушительного' удара по Израилю: в NYT объяснили, что стоит за угрозами

Иран планирует ответить на недавние атаки атаки Израиля. Власти в Тегеране угрожают "уничтожить все, чем обладают сионисты, одной операцией", поскольку израильский удар был слишком сокрушительным, чтобы его проигнорировать. В настоящее время иранское командование готовит для атак список из десятков военных целей в Израиле.

Об этом 31 октября пишет The New York Times, ссылаясь на источники. В частности, три иранских чиновника, знакомых с военным планированием, заявили, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в понедельник поручил Высшему совету национальной безопасности подготовиться к нападению на Израиль.

Источники заявили, что Хаменеи принял решение после того, как рассмотрел подробный отчет старших военных командиров о масштабах ущерба, нанесенного производству ракет Ирана и системам ПВО вокруг Тегерана, критически важной энергетической инфраструктуре и главному порту на юге.

Хаменеи сказал, что масштаб атаки Израиля, а также количество жертв – по меньшей мере четыре солдата из армии были убиты – были слишком велики, чтобы их игнорировать, и что отсутствие ответа означало бы признание поражения, по словам трех официальных лиц.

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Они говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены выступать публично. Источники сказали, что военные командиры готовят список из десятков военных целей в Израиле, но атаки, скорее всего, произойдут после выборов в США, поскольку Иран обеспокоен тем, что очередной всплеск напряженности и хаоса в регионе может принести пользу бывшему президенту Дональду Трампу в его предвыборной кампании.

Как говорится в статье, в четверг два высокопоставленных иранских чиновника заявили, что Иран планирует ответить на недавние атаки Израиля, пригрозив продолжить цикл ответных действий между странами.

"Ответ Ирана на сионистскую агрессию однозначен. Мы никогда не оставляли агрессию без ответа за 40 лет. Мы способны уничтожить все, чем обладают сионисты, одной операцией", – сказал генерал Али Фадави, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), которого цитируют иранские СМИ.

Слова Фадави, сказанные ливанскому телеканалу Al Mayadeen, стали первым заявлением иранского чиновника, указывающим на то, что Иран намерен ответить на удары Израиля 26 октября по его территории.

Эскалация цикла прямых атак "око за око" между Ираном и Израилем за последние шесть месяцев поставила регион на грань полномасштабной войны, но ни одна из сторон, похоже, не собирается отступать, говорится в статье.

Второй иранский чиновник, глава канцелярии верховного лидера Голамхоссейн Мохаммади Голпаегани, также заявил в четверг, что Иран планирует дать "жестокий, сокрушительный ответ" на "отчаянные действия" Израиля, согласно Tasnim, полуофициальному информационному агентству, связанному с Революционной гвардией.

Остается неясным, как и когда Иран планирует ответить, можно ли его все еще убедить не делать этого, могут ли эти замечания быть пустым звуком для получения рычага влияния на переговорах, или Иран будет ждать до окончания выборов в США на следующей неделе, пишет The New York Times.

Принимая решение об ответе, лидеры Ирана рискуют: военный ответ, призванный сдержать израильские атаки, может иметь обратный эффект, спровоцировав еще более разрушительные удары, которые могут нанести ущерб его экономике и инфраструктуре.

Этот сценарий был разыгран в октябре, когда Иран запустил около 180 баллистических ракет по Израилю, назвав это возмездием за израильские убийства высших лидеров ХАМАС, Хезболлы и своих собственных военных командиров.

В свою очередь, Израиль нанес удар по ПВО вокруг нескольких критически важных нефтяных и нефтехимических заводов и крупного порта в Иране, а также по гигантским топливным смесителям, которые производят топливо для ракетного флота Ирана.

Иранские официальные лица и госСМИ публично преуменьшали серьезность атак Израиля, заявляя, что ПВО успешно отразила большинство израильских ракет и беспилотников.

Но аналитики говорят, что Израиль фактически вывел из строя некоторые важные системы ПВО вокруг Тегерана и энергетических объектов, что сделало Иран особенно уязвимым для будущих атак.

Удары Израиля по ракетным заводам были направлены на ракетные производственные мощности Ирана, а не на его арсенал ракет, которые все еще могут быть размещены на мобильных пусковых установках для атаки на Израиль.

"Они готовы пойти на этот риск, чтобы не показаться слабыми и доказать, что они контролируют власть как для внутреннего, так и для международного авторитета", – сказал Сина Азоди, эксперт по Ирану, профессор в Университете Джорджа Вашингтона.

Азоди добавил, что, несмотря на риторику, исходящую от Ирана, в настоящее время он находится в ничьей с Израилем с точки зрения двух прямых атак друг на друга. Еще один удар, сказал он, "будет воспринят как эскалация Ирана, но они не видят в этом экзистенциальной угрозы".

Главнокомандующий силами спецназа "Кудс", внешним подразделением КСИР, ответственным за поддержку и подготовку региональных прокси-группировок, генерал Исмаил Гани заявил в четверг, что Иран будет поддерживать своего союзника Хезболлу, которая находится в состоянии войны с Израилем в Ливане и подверглась массированным атакам на свое руководство и арсенал.

Лидеры Израиля также дали понять, что готовы нанести более прямые удары по Ирану, если это будет необходимо.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что недавние атаки на Иран дали Израилю возможность нанести еще больший ущерб во втором раунде ударов.

"Мы ударили в пах. Хвастливые разговоры глав иранского режима не могут скрыть и компенсировать тот факт, что теперь у Израиля больше свободы действий в Иране, чем когда-либо прежде", – сказал Нетаньяху в своей речи перед израильскими военными.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 октября Израиль нанес авиаудары по нескольким объектам в провинции Хузестан и неподалеку от Тегерана. Под ударами оказались заводы по производству ракет и ПВО. В Израиле назвали атаку "ответом на месяцы непрерывных нападений", а в Иране пообещали "пропорциональную реакцию".

США и Великобритания поддержали Израиль после атаки на Иран. В Пентагоне заявили, что США продолжат защищать Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке от угроз со стороны Ирана и его прокси, а в Лондоне призвали Иран не отвечать на израильскую атаку.

Совбез ООН 28 октября провел внеочередное заседание по требованию Ирана из-за обстрелов со стороны Израиля.

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