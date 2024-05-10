Нетаньяху ответил на угрозы США прекратить поставки оружия Израилю

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не впервые остается один на один с врагом и, соответственно, может "стоять одна" в войне с террористической группировкой ХАМАС. Так он ответил на предупреждение США о прекращении поставок оружия израильским военным.

Слова Нетаньяху процитировало BBC. "Если нам потребуется, мы будем стоять сами. Я говорю, что если нужно, мы будем биться даже ногтями", – сказал он.

Однако Нетаньяху добавил, что Израиль "все равно будет иметь гораздо больше, чем наши ногти".

Он напомнил Америке о войне 1948 года, когда Египет, Иордания, Ирак, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия и Йемен пытались оружием подавить новое государство – Израиль. Израильтяне называют события 1948 года "войной за независимость"

"В войне за независимость 76 лет назад нас было немного против многих. У нас не было оружия. Было эмбарго на поставку оружия в Израиль, но благодаря большой силе духа, героизму и единству среди нас мы стали победителями", – сказал израильский премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, США уже приостановили поставки бомб Израиля из-за начала военной операции в Рафахе в секторе Газа. Президент США Джо Байден лишь вчера заявил, что Соединенные Штаты откажутся от поставок вооружения, включая артиллерийские снаряды, если в Рафах вторгнутся военные ЦАХАЛ.

Пока в США со страхом ждут начала военной операции в Рафахе, израильские войска взяли под свой контроль и закрыли контрольно-пропускной пункт Рафаха с Египтом. В ЦАХАЛ заявили, что они проводят "целенаправленные рейды" против террористов ХАМАС непосредственно в городе.

До этого Израиль нанес более 50 ударов по террористическим объектам в районе Рафаха и заявил о начале военной операции в Рафахе.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал, что операция в Рафахе не прекратится, пока ХАМАС в Газе не будет ликвидирован. Также, по его определению, военную операцию в городе может прекратить возвращение первого заложника.

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