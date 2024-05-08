В США подтвердили приостановку военной помощи Израилю и назвали причину

Администрация Байдена на прошлой неделе приняла решение о приостановке поставок оружия производства компании Boeing в Израиль. Такое решение было принято из-за наступления Израиля на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа, который может поставить под угрозу жизнь гражданского населения Палестины.

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на представителей администрации США. Отмечается, что поставки вооружения отложены по меньшей мере на две недели.

"Администрация президента Джо Байдена приостановила поставки оружия в Израиль еще на прошлой неделе, очевидно, в ответ на ожидаемое наступление на Рафах", – пишет издание.

Белый дом и Пентагон отказались от комментариев по этому поводу.

Высокопоставленный чиновник на условиях анонимности сказал изданию, что Вашингтон тщательно пересмотрел поставки оружия, которое могло быть использовано в Рафахе, и в результате приостановило поступление 1,8 тысячи бомб весом более 900 кг, а также 1,7 тысячи бомб, весящих около 230 кг.

Четыре источника сообщили, что поставки, отложенные по меньшей мере на две недели, касаются боеприпасов Joint Direct Attack Munitions производства компании Boeing, которые превращают обычные авиабомбы в высокоточные. Кроме того, речь идет о бомбах малого диаметра.

Эта задержка поставок стала первой с тех пор, как администрация Байдена предложила свою железную поддержку Израилю после нападения ХАМАС 7 октября. Вашингтон является самым близким союзником Израиля и основным поставщиком оружия.

Издание отметило, что Вашингтон публично давит на Израиль, чтобы тот отказался от наступления на Рафах до тех пор, пока не примет меры для предотвращения жертв среди гражданского населения.

Как сообщал OBOZ.UA:

6 мая Израиль нанес более 50 ударов по террористическим объектам в районе Рафаха и заявил о взятии под контроль КПП со стороны Газы. ЦАХАЛ назвала это началом военной операции в Рафахе.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал, что операция в Рафахе не прекратится, пока ХАМАС в Газе не будет ликвидирован. Также военную операцию в городе может прекратить возвращение первого заложника.

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