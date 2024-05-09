'Споры следует решать за закрытыми дверями': в Израиле ответили на решение США об остановке поставок оружия

Соединенные Штаты официально заявили, что "пересматривают" и "приостанавливают" предстоящие поставки оружия Израилю. В руководстве США есть опасения, что Израиль в рамках войны в секторе Газа начнет наземную операцию в городе Рафах. В израильском правительстве заявили, что разочарованы таким шагом.

Хотя речь идет об опасениях именно наземной операции, министр обороны США Ллойд Остин подтвердил остановку поставок сверхтяжелых бомб (907 кг). Одновременно спикер Госдепа Мэтью Миллер заявил, что правительство "рассматривает другую помощь".

И Остин, и Миллер заявили, что речь не идет о полном прекращении военных поставок Израилю. Первый сказал, что Пентагон "оценивает, но еще не принял никаких окончательных решений". В свою очередь Миллер заявил, что США "очень серьезно обеспокоены планами нападения на Рафах", однако обязательства США по обороне Израиля "остаются железными".

"Мы будем продолжать делать все необходимое для того, чтобы у Израиля были средства для самообороны. Но мы сделали паузу, поскольку переоценили часть помощи по безопасности, которую предоставляем", – сказал Остин.

Администрация Байдена еще на прошлой неделе приняла решение приостановить поставки оружия производства компании Boeing в Израиль. Теперь же официальные лица США подтвердили, что не только бомб, как говорили Остин и Миллер – никаких новых поставок помощи Израилю не предоставили со времени, когда израильские танки вошли в южный Рафах.

В свою очередь израильское правительство заявило, что разочаровано этим шагом. Спикер израильской армии достаточно сдержанно поблагодарил США за "оказание беспрецедентной помощи с начала войны", и добавил, что споры между союзниками "надо разрешать за закрытыми дверями".

В партии премьера Биньямина Нетаньяху заявили, что по решению прекратить поставки стоят не соображения безопасности Рафаха, а внутриполитические процессы США, связанные с предстоящими выборами президента.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес более 50 ударов по террористическим объектам в районе Рафаха и заявил о взятии под контроль КПП со стороны Газы. ЦАХАЛ назвала это началом военной операции в Рафахе.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал, что операция в Рафахе не прекратится, пока ХАМАС в Газе не будет ликвидирован полностью. Также военную операцию в городе может прекратить возвращение первого заложника.

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