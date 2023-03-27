Нетаньяху отложил принятие закона о судебной реформе до лета после масштабных протестов – израильские СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после масштабных протестов в странесогласился отложить принятие закона о судебной реформе до лета. Он намерен продвигать ее путем переговоров с оппозицией.

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О решении отложить судебную реформу сообщается в заявлении правой партии "Оцма иехудит", опубликованном в понедельник, 27 марта. Как пишет Times of Israel, лидер партии Итамар Бен-Гвир согласился на отсрочку до следующей сессии Кнессета, которая начнется в мае.

Нетаньяху со своей стороны согласился вынести вопрос создания гражданской "национальной гвардии" на предстоящее заседание правительства.

Это подразделения для "ужесточения общественной безопасности" будет подчиняться министерству нацбезопасности, которое возглавляет Бен-Гвир.

Как отмечает Reuters, Нетаньяху решился заморозить судебную реформу на фоне опасений, что тяжелейший за последние годы национальный кризис в Израиле может разрушить его коалицию или перерасти в насилие.

Противники реформы называют ее угрозой демократии, тогда как в правительстве, напротив, заявляют, что она призвана "укрепить демократию". Сторонники закона, в том числе ультраправые футбольные фанаты, пообещали контрдемонстрации.

Рейсы из аэропорта Бен-Гурион были приостановлены, также были вынуждены прекратить работу морские порты, банки, больницы и медицинские службы, поскольку глава национального профсоюза "Гистадрут" призвал к всеобщей забастовке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– План правительства Израиля по усилению контроля над судебной системой спровоцировал крупнейшие протесты в стране. Суть реформы заключается в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций.

– Протестующие в Израиле заперли жену Нетаньяху Сару в парикмахерской в знак протеста против судебной реформы.

– Полиция Израиля ночью жестко разогнала участников митинга. Силовики применили водометы и другие спецсредства в городе Тель-Авив. Некоторые демонстранты бросали в полицейских различные предметы.

– Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство Нетаньяху остановить судебную реформу. По его словам, безопасность и экономика страны оказались под угрозой.