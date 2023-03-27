В Израиле полиция применила водометы, чтобы разогнать массовый митинг против судебной реформы. Фото и видео

В Израиле полицейские жестко разогнала участников митинга против судебной реформы. Сотрудники правоохранительных органов применяли против своих граждан водометы и другие спецсредства в городе Тель-Авив.

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В свою очередь некоторые демонстранты бросали в полицейских различные предметы. Об этом сообщает издание The Times of Israel (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Израильские СМИ утверждают, что полиция провела переговоры с демонстрантами, прежде чем применить силу, и большинство участников митинга согласились разблокировать главную магистраль Тель-Авива. Однако часть митингующих отказалась подчиняться приказу правоохранителей, в результате против них применили водометы.

После того, как полиция по борьбе с беспорядками применила несколько водометов против демонстрантов, десяткам полицейских удалось вытеснить митингующих и прогнать их с центральной магистрали города шоссе Аялон.

Стоит отметить, что массовые митинги также прошли в столице Израиля Иерусалиме. Сотни протестующих скандировали и маршировали по городу. Также большая часть протестующих собрались недалеко от здания парламента и канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Примечательно, что желание усилить контроль над судебной системой вызвало наибольшее протестное движение в истории Израиля и спровоцировало серьезный национальный кризис. В том числе и предупреждение президента о гражданской войне.

Также скандальные инициативы премьера привели к расколу в самом правительстве. Так, против судебной реформы выступил министр обороны Израиля Йоав Галлант. Он призвал правительство приостановить принятие правительственного проекта, так как, по его мнению, ожесточенный спор вокруг нее представляет угрозу национальной безопасности.

Напомним, план израильского правительства по усилению своего контроля над судебной системой спровоцировал самое большое движение протеста в стране. Суть реформы заключается в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил Йоава Галланта, который раскритиковал скандальную судебную реформу, с должности министра обороны. После этого протесты в стране вспыхнули с новой силой – на митинг в Тель-Авиве вышли тысячи людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в Израиле протестующие заперли жену премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Сару в парикмахерской. Таким образом сотни человек попытались выразить свой протест против судебной реформы.