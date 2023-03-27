Президент Израиля призвал Нетаньяху остановить судебную реформу, из-за которой вспыхнули массовые акции протеста

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство Беньямина Нетаньяху отозвать закон о судебной реформе, который привел к массовым акциям протестов в стране. По словам главы государства, скандальная инициатива правительства привела к тому, что безопасность и экономика Израиля оказались под угрозой.

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Кроме того, Герцог обратился и к парламентской оппозиции, призвав не вносить дальнейший раскол в общество из-за скандальной реформы. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Президент обратился к премьер-министру, членам правительства и коалиции с требованием прекратить рассматривать закон о судебной реформе. Герцог подчеркнул, что сейчас весь израильский народ пристально наблюдает за тем, какое решение примет правительство.

"Людей охватывает глубокая тревога. Безопасность, экономика, общество - все под угрозой. Взоры всего народа Израиля обращены на вас", – обратился к премьеру президент Израиля.

Также Герцог отметил, что оппозиция и коалиционное большинство должны действовать вместе, а не вносить дополнительный раскол в общество из-за судебной реформы. Он призвал парламентариев поставить граждан страны выше своих политических интересов.

Примечательно, что желание усилить контроль над судебной системой вызвало наибольшее протестное движение в истории Израиля и спровоцировало серьезный национальный кризис. Президент предупредил о гражданской войне.

Напомним, план израильского правительства по усилению своего контроля над судебной системой спровоцировал крупнейшее движение протеста в стране. Суть реформы заключается в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил Йоава Галланта, который раскритиковал скандальную судебную реформу, с должности министра обороны. После этого протесты в стране вспыхнули с новой силой – на митинг в Тель-Авиве вышли тысячи людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле полиция жестко разогнала участников митинга против судебной реформы. Сотрудники правоохранительных органов применяли против граждан водометы и другие спецсредства в городе Тель-Авив. В свою очередь некоторые демонстранты бросали в полицейских различные предметы.