'Нет оснований думать, что эта война обойдет нас': в минобороны Болгарии отреагировали на инцидент с дроном. Фото

В министерстве обороны Болгарии заявили, что дрон, который был найден на побережье Черного моря на территории страны, "связан с войной, которую Россия развязала против Украины". В то же время там отметили, что невозможно точно сказать, чей это был дрон и откуда он прибыл.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в эфире филиала CNN Nova TV. По его словам, группа специалистов прибыла на место происшествия в Тюленово рано утром в понедельник после того, как дрон был обнаружен накануне вечером.

Это село расположено на берегу Черного моря, более чем в 200 км к югу от Украины.

Дрон, который, как предположил глава болгарского минобороны, возможно, упал в воду, а затем был выброшен на берег. Он нес 82-мм осколочно-фугасную мину.

Видео дня

На видео, опубликованном информационным агентством Reuters, видно, что взрывчатку позже взорвали военные.

Министр заявил, что не знает, как долго дрон пролежал незамеченным, но отметил, что это не первый подобный пережиток войны, обнаруженный за пределами границ конфликта.

"Уже есть случаи падения останков дронов и других боеприпасов. У нас нет оснований думать, что эта война обойдет нас стороной", – сказал Тагарев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Поздно вечером 17 сентября в Болгарии на побережье Черного моря примерно в 35 км от границы с Румынией был найден беспилотник. Место было оцеплено, на место происшествия были направлены инженеры для обезвреживания заряда взрывчатки.

– В Румынии в течение месяца уже трижды находили обломки БПЛА. В связи с этим в МИД вызывали представителей РФ, страна также закрыла небо для самолетов и дронов в 30-километровой зоне от границы с Украиной.

– Жителей Румынии во время одной из атак России на Украину призвали пройти в укрытия, предупредив об угрозе падения объектов с неба.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что падение беспилотника в Румынии не указывает на преднамеренные действия со стороны РФ и Альянс ожидает результатов расследования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!