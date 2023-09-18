В Болгарии на побережье Черного моря обнаружили дрон-камикадзе: на место вызвали полицию. Фото

Ночью в Болгарии на побережье Черного моря обнаружили беспилотник. Дрон упал примерно в 35 километрах от границы с Румынией.

Беспилотник нашли 17 сентября в 22:30 недалеко от города Шабла. Из-за обнаруженной на БПЛА мине пришлось эвакуировать людей. Об этом сообщает издание Digi24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Длина дрона составляет три метра, а боеприпаса – около 50 сантиметров. Район, где обнаружили БПЛА, был оцеплен, на место происшествия были направлены инженеры для обезвреживания заряда взрывчатки.

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Очевидец, который предупредил службы экстренной помощи и сфотографировал дрон, объяснил болгарским журналистам, что спустя почти 12 часов после выявления дрона, расследование по этому делу не ведется.

"Я видел бомбу на дроне, которая к нему прикреплена. Это очень хорошо видно на фото. Я предупредил экстренные службы вчера вечером в 21:40. На мой сигнал пока никакой реакции не последовало, кроме того, что дорога в Тюленовские скалы закрыта. Мы ждали десять, одиннадцать часов, чтобы что-то произошло", – заявил Радослав Русев.

В свою очередь мэр коммуны Шабла Мариан Жечев заявил, что ожидается прибытие команды Министерства обороны Болгарии.

"Вчера вечером (17 сентября, – ред.) около 21:30 нам позвонили и сказали, что волны вымыли похожий на беспилотник объект. По состоянию на 22:10 вчера вечером территория была оцеплена. Действие на данный момент - изолировать территорию для защиты жизни и здоровья людей, проживающих в этом районе, до прибытия представителей Минобороны", – сказал Жечев.

Также он добавил, что дрон, вероятно, использовался в российско-украинской войне. Каким образом БПЛА попал на территорию Болгарии, пока не сообщается.

Утром 18 сентября в Министерстве обороны Болгарии заявили, что модульный отряд по обезвреживанию боеприпасов на Варненской военно-морской базе был задействован после сообщения об обнаруженной части беспилотника с прикрепленным к нему боеприпасом.

Группа специалистов из пяти солдат выехала утром 18 сентября на место происшествия. Специализированная группа проведет разведку объекта, после чего будет принято решение о том, куда его утилизировать.

Напомним, ночью 4 сентября во время массированной атаки дронами по Одесской области часть БПЛА упали и сдетонировали на территории Румынии. Российские "шахеды" залетели на территорию Румынии во время атаки в районе Измаильского порта.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отреагировал на падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявил, что требует срочного и профессионального расследования происхождения обломков и обстоятельств, при которых они оказались в Румынии.

К слову, ранее президент Румынии Клаус Йоханнис отрицал падение российских "шахедов" на территории его страны. Он заявлял, что ни один беспилотник или какая-либо часть любого устройства не достигала Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал падение российского ударного дрона-камикадзе на территории Румынии. По его словам, на сегодняшний день нет информации, указывающей на преднамеренные действия со стороны страны-агрессора России.

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