В Румынии заявили о закрытии неба самолетам и дронам в 30-километровой зоне от границы с Украиной – СМИ

Румыния закрыла небо в 30-километровой зоне вблизи границы с Украиной. Запрет на полеты коснулся самолетов и беспилотников в северной области Добруджа, между дунайскими портами Сулина и Галац.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Румынии, обнародованном 15 сентября. "Ни одному пилотируемому или беспилотному летательному аппарату не разрешается летать в этих запретных зонах, за исключением государственных самолетов", – говорится в нем.

Как известно, Румыния ввела ограничения на полеты у границы с Украиной в мае 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину.

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13 сентября минобороны Румынии заявило, что обломки российского БПЛА были обнаружены на румынской территории после того, как российская атака дронами повредила инфраструктуру порта в Измаильском районе Одесщины.

Это был уже третий случай за месяц. Ранее Румыния уже дважды сообщала о выявлении частей БПЛА, похожих на российские, на своей территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что падение дрона в Румынии не указывает на преднамеренные действия со стороны РФ. Он добавил, что Альянс ожидает результатов расследования.

– Жителей Румынии во время атаки РФ на Украину 13 сентября призвали спрятаться в укрытиях. Их предупредили об угрозе падения объектов с неба.

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