'Нет 100-процентной уверенности': Туск заявил, что в Польше до сих пор ищут следы российского дрона

В Польше до сих пор ищут следы российского дрона, который мог нарушить воздушное пространство страны во время массированной атаки РФ на Украину 26 августа. На польскую территорию могли залететь два российских беспилотника, а, возможно, и ни одного, говорят в Варшаве.

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По состоянию на 100% факт нарушения воздушного пространства не подтвержден. Об этом глава польского правительства Дональд Туск заявил в среду, 28 августа, во время пресс-конференции в Варшаве, передает "Укринформ".

"Сейчас около 400 военных 24 часа в сутки ищут каких-то следов дрона или двух дронов, как некоторые считают. Но все еще нет 100-процентной уверенности, что они нарушили воздушное пространство Польши, не знаем чьими они были, если они вообще были", – сказал он.

Туск отметил, что у поляков есть проблема со сбиванием воздушных целей. Она заключается в том, что у военных есть только доли секунды на то, чтобы установить, не гражданский ли это объект. Им приходится проявлять сдержанность.

"Наши союзники тоже рекомендуют, и я это абсолютно понимаю, определенное сдержанность. Если нет непосредственной угрозы жизни или здоровью, если это не нападение или агрессия, то я очень ценю разумный и взвешенный подход наших военных, которые не заинтересованы каждый раз открывать огонь по всему, что где-то двигается в воздушном пространстве. От этого, честно говоря, чувствуешь себя безопаснее. Я полностью доверяю военным, которые отвечают за эти вопросы", – заявил политик.

Премьер Польши добавил, что если действительно необходимо изменить польские законы, чтобы это позволяло быстрее сбивать воздушные цели в небе, то он готов немедленно это сделать.

Напомним, что Варшава поднимала в воздух свою авиацию еще когда вражеские ракеты и беспилотники были на подлете к западу Украины, однако польские военные не сбили российский БПЛА над своей территорией. В Варшаве сослались на погодные условия.

Как сообщал OBOZ.UA, возле польского города Ольштын, в селе Оржехово, в лесополосе упал загадочный объект с надписями на русском языке. Инцидент произошел ночью.

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