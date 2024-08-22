В Польше обнаружили останки летательного аппарата с российскими надписями: что известно

Возле польского города Ольштын, в селе Оржехово, в лесополосе упал загадочный объект с надписями на русском языке. Инцидент произошел ночью.

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Об этом сообщают польские СМИ. Сначала предполагали, что это мог быть обычный метеорологический шар, однако присутствие капсулы с надписями на русском языке вызывало беспокойство.

Местные СМИ отмечают, что на место прибыли полицейские, но военных не привлекали. По словам подполковника Яцека Горышевского, спикера оперативного командования Вооруженных сил Польши, объект, вероятнее всего, является метеорологическим шаром, и ситуация не представляет серьезной угрозы.

"Уверяем вас, что это, скорее всего, метеорологический шар", – сказал спикер оперативного командования Вооруженных сил.

Тем не менее, спецслужбы продолжают проверять объект, чтобы выяснить его происхождение и назначение. Есть предположение, что это мог быть российский метеорологический шар, запущенный с территории Калининградской области РФ, через ветер оказавшийся на польской земле.

Объект был обнаружен местными лесниками, сообщившими о находке соответствующим службам. Полиция обеспечила охрану места происшествия и вывезла объект для дальнейшего исследования. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что предварительные выводы указывают на гражданское назначение пули, но проверка продолжается, чтобы исключить все возможные риски.

Напомним, в четверг, 20 июня, российский воздушный шар зашел с территории РФ в воздушное пространство Польши. Она залетела в чужую страну из Калининградского района.

В марте в ходе массированной атаки по Украине российская ракета залетела на территорию Польши. Объект вошел в польское воздушное пространство в районе города Осердув.

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