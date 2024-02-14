'Несоответствующий американскому духу сигнал': Байден заявил, что Трамп подбивает Путина атаковать НАТО

Президент США Джо Байден отреагировал на скандальное заявление своего предшественника Дональда Трампа, который угрожал не защищать от российского нападения страны, у которых были задолженности по выплатам НАТО. Действующий американский лидер считает, что Трамп таким образом подбивает российского диктатора Владимира Путина атаковать страны Североатлантического альянса.

Об этом Байден сказал во вторник, 13 февраля, во время выступления в Белом доме. По его мнению, на фоне непринятия законопроекта для помощи иностранным государствам, в частности Украине, "в последние дни эти ставки выросли".

"И это из-за того, что бывший президент подал миру опасный, шокирующий и, откровенно говоря, несоответствующий американскому духу сигнал. Лишь несколько дней назад Трамп направил приглашение Путину вторгнуться (на территорию — Ред.) некоторых наших союзников, союзников по НАТО", – заявил президент США.

Байден подчеркнул, что "ни один другой президент в американской истории никогда не склонялся" перед российским лидером.

"НАТО – это священное обязательство. А Дональд Трамп рассматривает это как тяготу. Если Путин нападет на союзника НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО, пока я занимаю пост президента", – заверил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил бывшему главе США Дональду Трампу. Он заявил, что обещание НАТО о защите применяется безоговорочно. ФРГ готова защищать страны блока.

– В Белом доме подчеркнули, что серьезно относятся к обязательствам, предусмотренным статьей 5 Договора по защите государств-членов в случае нападения. Там также добавили, что НАТО во время президентства Джо Байдена расширилась и нарастила свою силу.

– А генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что комментарии Дональда Трампа поставили под угрозу европейских и американских военных. Но ответ на любую атаку против НАТО не заставит себя ждать.

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