При Байдене НАТО стало сильнее и больше, чем когда-либо раньше: в Белом доме ответили на скандальное заявление Трампа

Североатлантический альянс во время президентства в США Джо Байдена расширился и нарастил свою силу. В Белом доме подчеркнули, что серьезно относятся к обязательствам, предусмотренным статьей 5 Договора касательно защиты государств-членов в случае нападения.

Об этом заявил Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 12 февраля, комментируя скандальные заявления экс-главы США Дональда Трампа. Последний выдал, что "поощрял бы Россию" напасть на страны НАТО, которые недостаточно вкладывают в коллективную оборону.

Кирби подчеркнул, что альянсы и партнерства Соединенных Штатов должны оставаться мощными и готовыми к действиям, ведь это напрямую отвечает интересам американской нацбезопасности.

"При нынешнем президенте, главнокомандующем Джо Байдене, сейчас альянс НАТО стал более весомым, сильным и большим, чем когда-либо раньше", – подчеркнул чиновник.

Вашингтон считает одной из приоритетных задач развитие сети альянсов и партнерств США по всему миру.

"Безусловно, НАТО находится в авангарде, когда речь идет о безопасности на европейском континенте. И это то, чем должен заниматься американский президент – укреплением альянсов и партнерства, а также отправкой месседжа, в частности союзникам по НАТО, о том, насколько серьезно мы относимся к нашим обязательствам по статье 5", – подчеркнул Кирби.

Он напомнил, что Байден неоднократно подтверждал: Штаты в случае необходимости будут "защищать каждый дюйм" территории Североатлантического альянса.

Как писал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп похвастался, что во время своего президентства угрожал не защищать от российского нападения страны, у которых есть задолженности в выплатах НАТО. Более того, он готов поощрять Россию к агрессии против "должников".

– Канцлер Германии Олаф Шольц резко ответил бывшему главе США Дональду Трампу. Он заявил, что обещание НАТО о защите применяется безоговорочно. ФРГ готова защищать страны блока.

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