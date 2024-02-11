'Подрывает всю нашу безопасность': Столтенберг отреагировал на скандальное заявление Трампа о НАТО

Комментарии экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об Альянсе поставили под угрозу европейских и американских военных. Но ответ на любую атаку по организации не заставит себя ждать.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в воскресенье, 11 февраля. Его заявление публикуют некоторые западные СМИ, в том числе CNN.

"Любая атака на НАТО встретит объединенный и сильный ответ", - подчеркнул Столтенберг в заявлении.

Кроме того, по словам генсека НАТО, любые предположения о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают мировую безопасность, включая безопасность США. Он еще раз подчеркнул, что такие заявления подвергают повышенному риску солдат Альянса.

Ранее стало известно, что президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье назвал комментарии Трампа по НАТО "безрассудными", добавив, что они "служат только интересам Путина".

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп звонил по телефону и "угрожал" сенаторам от Республиканской партии, чтобы они не голосовали за законопроект об американской границе, по которому предполагается выделение помощи Украине и Израилю.

Отмечается, что Дональд Трамп во время своего президентства угрожал лидерам стран НАТО, что в случае нападения РФ не будет защищать тех членов Альянса, которые задолжали выплаты в организацию. Более того, он даже пригрозил, что, наоборот, будет поощрять Россию к агрессии против "должников".

Кроме того, в НАТО рассматривают возможность взять на себя поставки оружия Украине, чтобы переиграть Трампа в случае его президентства. Об этом говорится в материале немецкого издания Handelsblatt, журналисты которого ссылаются на источники в дипломатических и политических кругах.