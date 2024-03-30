Несмотря на разногласия во взглядах, США одобрили дополнительные поставки оружия Израилю – WP

Должностные лица Пентагона и Госдепа США на условиях анонимности рассказали, что Израиль получит более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82, а также 25 истребителей F-35A. Такое решение было принято, несмотря на обеспокоенность Белого дома относительно ожидаемого наступления на город Рафах на юге сектора Газа.

Об этом сообщает The Washington Post. Газета отмечает, что США практически не использует авиабомбы, которые планируется передать Израилю.

Издание уточняет, что эти поставки оружия были одобрены Конгрессом США много лет назад, но до сих пор американская администрация не давала формального согласия на их выполнение.

Решение о поставках нового оружия Израилю происходит на фоне опасений и критики со стороны США по поводу предстоящей наземной операции ЦАХАЛ в городе Рафах. Белый дом опасается, что это приведет к значительным потерям среди гражданских.

Представители Госдепа США считают, что проведение полномасштабной военной операции в Рафах приведет к еще большей изоляции Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, международный суд ООН обязал Израиль немедленно обеспечить беспрепятственную поставку помощи в сектор Газа. Такое единодушное решение было принято главным судебным органом организации после предупреждений о том, что несколько недель Газа может поразить голод.

В офисе премьера Израиля заявили, что Беньямин Нетаньяху одобрил военные оперативные планы для наступления на город Рафах на юге Газы. Военные Израиля считают Рафах последним большим оплотом ХАМАСа в регионе палестинского анклава.

Ранее президент США Джо Байден предупредил, что вторжение в город Рафах будет "красной линией". Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все равно заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление.

Его министр Бенни Ганц также заявил, что Израиль не прекратит огонь ни на один день до тех пор, пока ХАМАС не вернет всех заложников. ЦАХАЛ продолжит боевые действия даже во время Рамадана и дойдет до Рафаха.

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