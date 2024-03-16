Нетаньяху одобрил план наступления на Рафах: подготовка может занять 'многие недели'

В офисе премьера Израиля заявили, что Беньямин Нетаньяху одобрил военные оперативные планы для наступления на город Рафах на юге Газы. Военные Израиля считают Рафах последним большим оплотом ХАМАСа в регионе палестинского анклава.

У Нетаньяху подчеркнули, что наступление необходимо для достижения целей войны, и этот вопрос не "если", а "когда". Правда, когда именно пройдет военная операция, в офисе премьера не рассказали.

Офис Нетаньяху заявил, что израильская армия готовит не только военные, но и "оперативные вопросы эвакуации гражданского населения" из Рафаха. Отмечается, что подготовка всех нюансов может занять "много недель".

Одобрили наступления на Рафах на последнем заседании военного кабинета министров Израиля. На нем премьер-министр отклонил последнее предложение ХАМАС по обмену заложников, заявив, что требования террористов "все еще абсурдны".

Последнее предложение ХАМАС состоит из двух этапов. На первом должно произойти полное прекращение огня и вывод военных Израиля из Газы. Заложники террористов будут освобождены только на втором этапе плана. Это, а также количество заключенных, которых ХАМАС требует отпустить для обмена на заложников, Нетаньяху и назвал абсурдом.

Так или иначе, но премьер Израиля заявил, что израильская делегация отправится в Катар, чтобы продолжить переговоры о потенциальном соглашении. По мнению израильских масс-медиа, заявление о нападении на Рафах сделано с целью давления на ХАМАС именно для этих переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Джо Байден предупредил, что вторжение в город Рафах будет "красной линией". Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху все равно заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление.

Его министр Бенни Ганц также заявил, что Израиль не прекратит огонь ни на один день до тех пор, пока ХАМАС не вернет всех заложников. ЦАХАЛ продолжит боевые действия даже во время Рамадана и дойдет до Рафаха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!