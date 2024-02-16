Если ХАМАС не вернет заложников, мы начнем операцию в городе Рафах – Ганц

Израиль не прекратит огонь ни на один день до тех пор, пока ХАМАС не вернет всех заложников. ЦАХАЛ продолжит боевые действия даже во время Рамадана и дойдет до Рафаха.

Об этом заявил министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц. Его слова цитирует The Times of Israel.

"Бои будут продолжаться, пока наши цели не будут достигнуты. Это может продолжаться даже в месяц Рамадан. Либо заложники будут возвращены, либо мы продолжим боевые действия в Рафах", – заявил Ганц.

Отметим, что город Рафах расположен в секторе Газа на границе с Египтом. Часть города находится на территории Арабской Республики Египет.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отметил, что Израиль будет координировать действия с Египтом в отношении палестинских беженцев и найдет способ, чтобы не нанести вреда интересам Каира.

"Государству Израиль придется иметь дело с Рафахом, потому что мы не можем просто так оставить там ХАМАС", – сказал Кац.

Как сообщал OBOZ.UA, армия обороны Израиля ЦАХАЛ продвигается в секторе Газа на юг и север. Военные готовятся к боям в городе Рафах.

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