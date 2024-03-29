Суд ООН обязал Израиль допустить беспрепятственную поставку помощи сектору Газа: в Иерусалиме отреагировали

Международный суд ООН обязал Израиль немедленно обеспечить беспрепятственную поставку помощи в сектор Газа. Такое единодушное решение было принято главным судебным органом организации после предупреждений о том, что через несколько недель Газу может поразить голод.

Об этом сообщило BBC. Отмечается, что Израиль уже ответил на решение международного суда ООН и назвал обвинения в блокировании помощи "совершенно необоснованными".

Суд в Гааге заявил, что Израиль должен действовать "немедленно", чтобы разрешить "предоставление срочно необходимых основных услуг и гуманитарной помощи" в сектор.

Отвечая на решение суда, министерство иностранных дел Израиля заявило, что ищет пути обеспечения постоянного потока помощи в Газу "по суше, воздухом и морем". Поэтому обвинения в блокировании гуманитарных миссий правительство Иерусалим считает необоснованными. В войне Израиль обвинил боевиков ХАМАСа.

Последнее решение суда в Гааге было принято после обращения Южной Африки, которая попросила принять все меры для предотвращения геноцида, как подписант соответствующей Конвенции организации 1948 года. ЮАР раскритиковала военную операцию Израиля и выразила солидарность с палестинцами.

Хотя приказы, изданные Международным судом, юридически обязательны, суд не имеет полномочий для обеспечения их исполнения. Совет Безопасности ООН является единственным органом организации, который может принимать меры по обеспечению соблюдения этих приказов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Совбез ООН принял резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Также она требует "немедленного и безусловного освобождения всех заложников" и расширения потока гумпомощи в сектор Газа.

Армия обороны Израиля начала операцию вокруг крупнейшей в секторе Газа больницы Аль-Шифа. Территорию вокруг больничного комплекса оцепили танки ЦАХАЛ.

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