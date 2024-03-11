Израиль уничтожил три четверти батальонов ХАМАС: Нетаньяху спрогнозировал, когда завершится война в секторе Газа

Президент США Джо Байден предупредил, что вторжение в город Рафах на южной границе сектора Газа будет "красной линией". Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ продолжит наступление.

Об этом пишет Politico. Организации ООН также предупредили о возможной гуманитарной катастрофе.

"Мы пойдем туда. Мы не собираемся покидать Рафах. Вы знаете, какая у меня красная линия – что 7 октября не повторится. Никогда не повторится", – заявил Нетаньяху. Премьер-министр Израиля имел в виду смертоносное нападение террористов ХАМАС, которое унесло жизни более 1160 человек и спровоцировало войну.

Нетаньяху утверждает, что у него была молчаливая поддержка нескольких арабских лидеров для наступления на ХАМАС.

"Они понимают, что ХАМАС является частью иранской террористической оси и даже тихо соглашаются с нами", - сказал он.

Нетаньяху также предусмотрел, что боевые действия могут завершиться только через месяц.

"Мы уничтожили три четверти боевых батальонов ХАМАС. И мы близки к завершению последней части в войне. Возможно, это займет шесть недель, а может, четыре", – сказал израильский лидер.

Премьер-министр Израиля также повторил свой отказ от возможности создания палестинского государства — темы, противопоставляющей Израиль большей части остального мира.

"Мою позицию поддерживают подавляющее большинство израильтян, которые после 7 октября говорят, что не хотят видеть палестинское государство", – сказал он.

Нетаньяху также прямо ответил на критику со стороны Байдена, сказавшего, что израильский лидер "больше вредит Израилю, чем помогает".

"Израильский народ поддерживает мою позицию, которая говорит, что мы должны решительно отвергнуть попытку втиснуть нам в горло палестинское государство. Это то, о чем они соглашаются", – сказал Нетаньяху.

Как сообщал OBOZ.UA, министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не прекратит огонь ни на один день, пока ХАМАС не вернет всех заложников. ЦАХАЛ продолжит боевые действия даже во время Рамадана и дойдет до Рафаха.

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ продвигается в секторе Газа на юг и север. Военные готовятся к боям в городе Рафах.

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