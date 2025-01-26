'Необходимы быстрые решения': в Литве сделали заявление после очередного обрыва кабеля в Балтийском море

Вечером, 26 января, в Литве сделали заявление после очередного обрыва кабеля в Балтийском море. Там отметили, что по данному факту "необходимы скорые решения".

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Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса. Дипломат также подчеркнул, что необходимо немедленно пересмотреть правила судоходства и борьбы с теневыми флотами.

"Сегодня в Балтийском море было зафиксировано еще один случай повреждения подводного кабеля, на этот раз между Латвией и Швецией. Литва очень серьезно относится к таким сообщениям", - написал министр.

Он заявил, что слишком много аварий произошло за столь короткий промежуток времени, чтобы продолжать верить в теорию несчастных случаев.

"Правила судоходства в Балтийском море нуждаются в пересмотре, особенно когда речь идет об использовании якорей. Теневой флот – это не только проблема обхода санкций. Это более серьезный вопрос, который ставит под угрозу нашу окружающую среду и критически важную инфраструктуру", - подчеркнул министр.

Дипломат подчеркнул, что с нетерпением ждет содержательных дискуссий, которые должны состояться завтра в Брюсселе.

"Эта ситуация нуждается в быстрых решениях", – резюмировал Будрис.

В воскресенье, 26 января, стало известно о новых повреждениях на дне Балтийского моря. На этот раз произошел обрыв подводного волоконно-оптического кабеля, принадлежащего Латвийскому радио (LVRTC).

Как писал OBOZ.UA, в НАТО после "рождественской" аварии на линии электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией заявили, что в Балтийском море будут дежурить больше кораблей Североатлантического альянса.

Нефтяной танкер РФ, находившийся 25 декабря в районе разрыва линии электропередач, взял на абордаж финскую пограничную охрану.

6 января стало известно о том, что в результате совместной операции правоохранительных органов, пограничников и военных из Финского залива был поднят якорь, который 25 декабря мог повредить коммуникационный подводный кабель между Финляндией и Эстонией. Якорь, как подозревает следствие, принадлежит танкеру Eagle S (он является частью теневого флота России).

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