В Балтийском море повредили кабель латвийского радио: что случилось

В воскресенье, 26 января, стало известно о новых повреждениях на дне Балтийского моря. В этот раз произошел обрыв подводного волоконно-оптического кабеля, принадлежащего Латвийскому радио (LVRTC).

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Об этом сообщили на сайте вещателя. Отмечается, что кабель лежит на глубине более 50 метров. Поэтому точные причины и характер повреждения определят только после начала ремонтных работ.

"Система мониторинга LVRTC обнаружила сбои передачи данных на участке Вентспилс — Готланд. Радио продолжает предоставлять услуги по альтернативным маршрутам. Там предупредили о возможном замедлении скорости связи, однако добавили, что это в основном не влияет на пользователей в Латвии", – говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что вместе с партнерами они провели проверку и замеры в сети оборудования, установленного в Вентспилсе. Предполагают, что кабель "значительно поврежден из-за воздействия внешних факторов". По данному факту уже начато уголовное производство.

Кроме того, премьер-министр Латвии Эвика Силиня созвала по этому поводу совещание, в котором приняли участие министерства и органы власти. Силиния подчеркнула, что Рига будет сотрудничать со странами региона и НАТО, чтобы расследовать инцидент.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон уже заявил, что его страна поможет Латвии с расследованием повреждения подводного кабеля в Балтийском море.

"Есть информация, что, по крайней мере, один кабель передачи данных между Швецией и Латвией был поврежден в Балтийском море. Швеция, Латвия и НАТО тесно сотрудничают в этом вопросе. Швеция будет способствовать расследованию инцидента, предоставляя соответствующие возможности", – заявил он.

Как писал OBOZ.UA, в НАТО после "рождественской" аварии на линии электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией заявили, что в Балтийском море будут дежурить больше кораблей Североатлантического альянса.

Нефтяной танкер РФ, находившийся 25 декабря в районе разрыва линии электропередач, взял на абордаж финскую пограничную охрану.

6 января стало известно о том, что в результате совместной операции правоохранительных органов, пограничников и военных из Финского залива был поднят якорь, который 25 декабря мог повредить коммуникационный подводный кабель между Финляндией и Эстонией. Якорь, как подозревает следствие, принадлежит танкеру Eagle S (он является частью теневого флота России).

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