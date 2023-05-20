'Ненавидим российских оккупантов': жительница Казахстана поставила на место россиянку и отправила ее к Путину. Видео

В Казахстане россиянка решила покачать свои права, но местная женщина поставила ее на место. Казашка рассказала гражданке страны-агрессора, что останется от российских оккупантов и что будет с кровавым президентом Владимир Путиным.

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Соответствующее видео появилось в сети. Женщины устроили выяснения по поводу войны в Украине прямо в общественно транспорте (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Смерть русским фашистам, оккупантам, которые за деньги убивают, насилуют, воруют, мародерствуют чужое государства. Слава Украине! Крым – украинский! Мы, казахи, за счастье украинцев и за счастье своих детей! Русских оккупантов ненавидим! Если ты такая фашистка и террористка, иди, чего ты здесь сидишь. Иди к Путину, заступайся, иди! Говори Путину", – заявила казашка.

Женщина пригрозила ударить россиянку и откровенно заявила, что ждет, "когда Путина повесят", а всех "россиян московитами назовут".

"Жду, когда все государства разделятся и останется у России маленький Урал. Скоро так будет", – заключила казашка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Казахстане поставили на место Россию, навязывающуюся всем в "братья" и развязывающую кровопролитные войны против других народов. Там заявили, что россияне ревнуют казахов к украинцам из-за их поддержки, а Украину ревнуют к Европе.