Немецкий министр назвала саммит 'Россия — Африка' пиар-шоу Путина

Саммит "Россия – Африка", который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге, не что иное, как пиар-шоу российского диктатора Владимира Путина. В РФ заявляют, что они – "антиколониальная страна", но их действия демонстрируют совершенно противоположное.

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Об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, сообщает ZDF. Она предостерегла африканские страны от более тесного сотрудничества с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.

"Тот, кто обещает африканским странам дешевую российскую пшеницу и при этом бомбит украинские зерновые порты, хочет не бороться с голодом, а только создавать новые зависимости", – отметила Шульце.

По ее словам, Россия только на словах "антиколониальная страна", на деле же ее действия в Африке направлены на зависимость и эксплуатацию.

"Россия ведет себя только в риторике антиколониально, на самом деле ее действия в Африке направлены на зависимость", – подчеркнула Свенья Шульце.

Комментируя журналистам саммит "Россия – Африка", немецкая министерша подчеркнула: "Это – пиар-шоу Путина".

На саммите "Россия – Африка" РФ хочет расширить сотрудничество со странами континента. Также в центре внимания российские поставки зерна и удобрений в африканские страны после того, как Москва разорвала соглашение о транспортировке зерна из Украины через Черное море.

Россия продолжает обстреливать порты вокруг Одессы, делая невозможным загрузку кораблей

Как сообщал OBOZREVATEL:

Большинство лидеров Африки проигнорировали саммит Россия – Африка. К Путину приехали только 17 глав государств из 55 – 38 стран Африки не направили своих лидеров на саммит в Россию.

Перед саммитом Путин выпустил статью о сотрудничестве с Африкой, в которой упомянул об Украине и странах Запада. Диктатор заявил, что РФ может заменить украинское зерно своим урожаем.

Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин засветился на саммите "Россия - Африка" в Петербурге. По данным российских СМИ, он ведет переговоры о переброске "вагнеровцев" в Африку.

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