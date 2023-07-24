Путин написал лицемерную статью о сотрудничестве с Африкой, где не забыл упомянуть об Украине в Западе: о чем идет речь

Президент России Владимир Путин выпустил статью о сотрудничестве с Африкой. Он также не забыл упомянуть Украину и Западные страны.

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Об этом стало известно из пресс-службы Кремля. Диктатор заявил, что Россия может заменить украинское зерно своим урожаем.

В статье говорится, что Россия, несмотря на санкции, продолжит энергично работать над поставками в Африку зерна и удобрений.

Кроме того, Путин отметил, что он с нетерпением ждёт встреч с лидерами африканских стран в Петербурге и настроен на плодотворное, конструктивное общение.

"С нетерпением жду встреч с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге и настроен на плодотворное конструктивное общение. Уверен, что решения Саммита и Форума, как и совместная постоянная многоплановая работа, послужат дальнейшему развитию российско-африканского стратегического партнёрства на благо наших стран и народов", – пишет он.

Следующим его заявлением стало то, что Россия вновь ждет рекордный урожай и готова заменить украинское зерно бесплатно или на коммерческой основе.

"Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", – отметил он.

Также Путин заявил, что Запад "беззастенчиво" использовал зерновую сделку для своего обогащения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 июля президент РФ Владимир Путин выдал ряд заявлений о зерновом соглашении. Он пожаловался на "притеснения" России, однако заявил, что страна-террорист рассмотрит возможность вернуться к зерновому соглашению.

– С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

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