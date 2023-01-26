Rheinmetall заявил о готовности поставить большое количество боеприпасов к танкам Leopard для Украины

Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить большое количество боеприпасов для танков Leopard, переданных Украине от Германии и других стран в рамках военной помощи. Завод также планирует расширять производственные мощности.

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Об этом заявили представители компании Rheinmetall – одного из крупнейших производителей военной техники и оружия в Европе. Отмечается, что концерн сделал запасы БК заранее, передает Tagesschau.

"Rheinmetall готов и наперед значительно увеличил свои запасы боеприпасов, особенно в секторе большого калибра", – сообщили 25 января представители завода.

Они подчеркнули, что вложили в это значительные средства и продолжат строить новые производственные мощности и нанимать дополнительный персонал.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, НАТО и правительство Германии, в том числе необходимыми боеприпасами", – отметили в Rheinmetall.

Там утверждают, что, увеличив производство, смогут удовлетворить спрос как Бундесвера, так и других стран, владеющих Leopard.

Как известно, немецкий танк Leopard 2 стреляет из 120-миллиметровой гладкоствольной пушки. Общий боекомплект – 42 выстрела, причем в боеукладке первой очереди в башне находится 15 выстрелов. Танк может вести огонь осколочно-фугасными и бронебойными снарядами, а также легкими противотанковыми ракетами LAHAT.

Как писал OBOZREVATEL:

– ФРГ официально объявила о том, что разрешила поставки в Украину Leopard, 25 января 2023 года.

– Немецкие боевые танки приедут на территорию Украины быстрее, чем американские Abrams, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби. Конкретные сроки не уточняются.

– Германия сообщила, что передаст ВСУ одну роту Leopard (14 единиц). К танковой коалиции присоединятся и другие страны. По данным СМИ, по результатам состоявшихся 20 января переговоров на авиабазе Рамштайн 12 государств согласились поставить Киеву около 100 танков Leopard.

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