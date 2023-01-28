Концерн Rheinmetall готов выпускать HIMARS и еще больше снарядов для Украины, – гендиректор

Генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания готова значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос на них в Украине и в западных странах.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Паппергера. Также, по его словам, концерн может начать производство реактивных систем залпового огня HIMARS в Германии.

По этому вопросу Rheinmetall ведет переговоры с американской компанией Lockheed Martin, производящей эти системы.

"На Мюнхенской конференции по безопасности мы стремимся заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS в Германии. У нас есть технология для производства боеголовок, а также для ракетных двигателей, и у нас есть грузовики для установки пусковых установок", – сказал Паппергер. Эта встреча состоится в середине февраля.

Больше всего Rheinmetall известен выпуском снарядов для 120-мм пушки танка Leopard 2. "Мы можем производить 240 тысяч танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", – отметил гендиректор.

Также концерн производит и артиллерийские боеприпасы. Спрос на них и танковые снаряды резко возрос после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022-го года. Причина этого заключается не только в том, что их массово используют на поле боя, но и в том, что западные страны пополняют собственные запасы.

В 2022 году Rheinmetall изготовила примерно от 60 до 70 тысяч как танковых, так и артиллерийских снарядов. Паппергер заявил, что производство можно немедленно увеличить.

В частности, количество выпускаемых концерном 155-мм артиллерийских снарядов может быть увеличено до 450-500 тысяч в год. Это сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов – танковых и артиллерийских.

Кроме того, еще одна новая производственная линия для боеприпасов среднего калибра, которые используются, например, для немецких САУ Gepard в Украине, будет запущена в середине текущего года.

Ранее концерн Rheinmetall заявил, что готов поставить большое количество боеприпасов для танков Leopard, переданных Украине от Германии и других стран в рамках военной помощи. Завод также планирует расширять производственные мощности.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская корпорация Lockheed Martin, выпускающая истребители F-16, заявила о готовности нарастить производство этих самолетов. Их будут поставлять третьим странам, чтобы они могли передать Вооруженным силам Украины свои F-16, необходимые нашему государству для защиты воздушного пространства от атак РФ.

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