Не знал даже Байден: главу Пентагона Остина тайно положили в реанимацию

Министр обороны Ллойд Остин США был госпитализирован, в том числе провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Пентагон в течение трех дней не сообщал в администрацию президента Джо Байдена о состоянии Остина.

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Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника. Как отмечается, Остин был госпитализирован 1 января, но об этом стало известно только 5 января после сообщения на сайте Пентагона.

Согласно ему Остин был госпитализирован "в связи с осложнениями, возникшими после недавней плановой медицинской процедуры".

Источник NBC сообщает, что до 4 января о госпитализации не знали даже в Белом доме, а Остин провел все это время в отделении интенсивной терапии и не мог выполнять свои обязанности.

Глава Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сообщил, что Остин "вернулся к исполнению своих обязанностей" в 5 января вечером. В то же время в субботу он оставался госпитализированным, добавляет канал.

Подробностей о болезни Остина не сообщается. Он оставался в больнице вечером 5 января, и было неясно, когда его выпишут, сказал источник.

Ассоциация прессы Пентагона в письме к чиновникам ведомства раскритиковала эту секретность и заявила, что министр обороны США является публичным лицом, которое не имеет права претендовать на медицинскую тайну в такой ситуации.

"В то время, когда растут угрозы для американских военнослужащих на Ближнем Востоке, а США играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности в войнах в Израиле и Украине, для американской общественности особенно важно быть информированной о состоянии здоровья и способности принимать решения своего высшего руководителя оборонного ведомства", – заявили там.

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